El "orgullo" de Tello y el vestuario del Betis.

Un golazo de Fekir y un tanto oportunista del recién ingresado en el campo Juanmi sentenciaron un triunfo vital para el Betis frente al Levante en un partido en el que los verdiblancos sufrieron para imponer su superioridad.



El chileno Manuel Pellegrini, una vez más, acertó con los cambios y Fekir mandó un mensaje al seleccionador francés con un golazo que permite al Betis llegar al parón en posiciones europeas y amenazando la quinta plaza.



Pero no sólo se vio eso sobre el campo del Benito Villamarín, sino que también se comprobó la unión de un equipo unido; de una plantilla que va de la mano en las adversidades. De ahí que no fuera de extrañar cómo Fekir y todo el plantel verdiblanco le dedicaron su gol y la victoria a Cristian Tello, quien se vio obligado a perderse el encuentro por el fallecimiento de su padre.



Las muestras de cariño en redes sociales tras el triunfo también se sucedieron por parte de los diferentes futbolistas del Betis, algo a lo que Tello, roto en estos momentos de dolor, no pudo resistirse a agradecer. "¡Gracias equipo! Orgulloso de todos vosotros, seguimos peleando hasta el final! Vaaamos +3". decía el extremo catalán en su cuenta de Twitter, haciéndose eco de una fotografía de la dedicatoria del equipo con su camiseta señalando al cielo.





Gracias equipo!??

Orgulloso de todos vosotros, seguimos peleando hasta el final! Vaaamos +3?? https://t.co/2tQFMUabX5 — Cristian Tello (@ctello91) March 19, 2021

Habrá disfrutado como nunca de tu golazo hermano! Gracias???? https://t.co/3CiYY8zYyT — Cristian Tello (@ctello91) March 20, 2021

Una muestra de afecto que minutos después repitió, refiriéndose directamente a su compañero Nabil Fekir: "Habrá disfrutado como nunca de tu golazo hermano! Gracias".