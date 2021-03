¿El Betis? Mingueza aclara sus planes de futuro.

Óscar Mingueza es uno de los hombres de moda en el FC Barcelona, después de que se haya consolidado en el once de Ronald Koeman. El central, que puede jugar en las cuatro posiciones de la defensa, acaba contrato a final de temporada, de ahí que sean varios los clubes con los que se le ha vinculado en las últimas fechas. Uno de ellos, el Betis, aunque se trata de una opción harto imposible, tal y como confirmó ED.

Ahora, el zaguero de Santa Perpetua de Moguda ha pasado por los micrófonos de 'El Larguero' de la SER, donde, entre muchos otros aspectos, ha analizado su futuro. "No hemos hablado de mi futuro, no había junta directiva. Pero no me preocupa, aún queda mucha temporada. Espero seguir muchos años en el Barça. Si me hubieran dicho hace un año que estaba así me habría echado a reír, era casi impensable", destaca Mingueza, quien es consciente de que termina contrato este verano: "Estoy muy tranquilo, no se ha hablado nada, pero estoy muy tranquilo".

El Barcelona mantiene hasta el próximo 31 de mayo una opción unilateral para ampliar su contrato dos años más, una cláusula que todo apunta a que va a ejecutar. A la espera de que se produzca el encuentro en el que se sienten las bases de ese futuro contrato, desde Barcelona se insiste en el interés del Betis, algo que niegan desde su agencia de representación.

A sus 21 años, el joven central ya acumula 30 partidos con el primer equipo del Barcelona, en los que ha conseguido un gol y dos asistencias. Un rendimiento sobresaliente que unido a la delicada situación económica del conjunto culé refuerza la idea de que Laporta, nuevo presidente azulgrana, apostará por su renovación. ¿El Betis? La única opción que se antoja viable a día de hoy es que Koeman abogue por firmar a otro central y ceder al joven Mingueza. Sería la única vía factible para que llegara a Heliópolis. En cualquier caso, hoy día es una opción que no se contempla.



Varias 'novias' en el extranjero

El buen hacer del zaguero de 21 años también ha traspasado las fronteras de LaLiga, surgiendo en la últimas horas el interés de la Sampdoria en Italia y el del Brighton en la Premier League. Una presunta competencia que en realidad no es tal, pues ni el Betis se ha lanzado a por Mingueza ni parece sencillo que el Barcelona le vaya a dejar marchar gratis.