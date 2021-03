Los consejos del capitán del Betis al hijo de un mito del Sevilla, una charla para tomar nota y aplaudir

El capitán del Real Betis, Joaquín Sánchez (39 años), y Aitor Puerta (13), hijo del mito del Sevilla FC y lateral zurdo del Nervión se unen en un acto publicitario de una empresa energética y dejan conversaciones muy oportunas en tiempos en los que las opiniones cada vez son más opuestas y se estila la confrontación en las redes sociales. El portuense aconseja al joven futbolista sobre los pasos que hay que dar para llegar a la élite, hablan de su padre Antonio y de la rivalidad en la capital de Andalucía, cocinan, juegan al fútbol y al tenis de mesa... Un buen rato y unos diálogos de los sólo cabe tomar nota y aplaudir.

Aitor Antonio Puerta comienza a despuntar como lateral izquierdo en el Nervión, la misma posición y el mismo club en el que comenzó su padre Antonio Puerta, leyenda sevillista que cambiaría para siempre la historia ganadora del club nervionense. Joaquín, icono verdiblanco, hace de padrino, le enseña los secretos de la 'joaquininha' y le da las pautas a seguir para poder vivir del fútbol.

"La 'joaquininha' empecé a hacerla en la calle desde muy pequeñito, en la calle con los amigos. Luego se le vi a Juninho y la perfeccioné un poco. Es un regate espectacular", le explica el portuense. "Yo juego de lateral, como mi padre. Me gusta llegar arriba y asistir, pero luego para volver...", confiesa entre risas y las hilarantes respuestas de Joaquín, que sentencia: "A los que tenemos calidad nos gusta ir para adelante, pero luego cuesta correr para atrás".

El jugador verdiblanco se suelta incluso con el italiano aprendido en sus tres años en la Fiorentina, mientras Aitor se burla de él y ambos preparan juntos una pizza. "Para ser futbolista profesional tienes que sacrificar muchas cosas. Ten en cuenta que hay muchos niños que sueñan con lo mismo que tú. Tienes que tener esa 'mijita' de suerte, pero sobre todo ser sacrificado y tener una meta. Hoy en día no vale sólo con jugar bien el fútbol", le aconseja Joaquín.

"En mi casa mis dos hermanas son béticas y me meten caña", asegura Aitor sobre cómo vive él la rivalidad entre Betis y Sevilla. Joaquín, como no podía ser de otro modo, le habla del momento que la ciudad entera se unió para honrar al mítico '16': "La rivalidad es muy bonita siempre y cuando sea sana. Eso es lo que hace diferente a este derbi con respecto a los demás. Me acuerdo cuando las dos aficiones se echaron a la calle juntas por tu padre. Se dieron ejemplos de lo que es una leyenda del Sevilla y mostrar ese cariño, el respeto y la admiración".

"En momentos así hay que apoyarse. Yo no lo llegué a conocer bien en persona, pero era un gran futbolista y muy querido", añadía el internacional español, antes de que Aitor admitiese haber visto esas imágenes de los béticos llorando la muerte de Antonio ante las puertas del Sánchez-Pizjuán: "Sí, yo he visto imágenes y me ha contado mi madre. Fue un detalle muy bonito del Betis". Rivalidad, como parte de la vida. Tener un oponente sólo como parte de un proceso para mejorar ambos. No para confrontar, sino para aprender. Esa es la enseñanza que dejan Joaquín y Aitor en este hermoso acto publicitario que el futbolista heliopolitano ha compartido por redes sociales.