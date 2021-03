El Guido más humano: "Ser padre tan joven es algo que no esperaba y que te hace madurar de golpe"

El argentino Guido Rodríguez, pivote del Real Betis Balompié, ha concedido una entrevista al portal Humanizados en el que más allá de lo meramente deportivo y futbolístico refleja su cara más humana, esa que se acostumbra menos a ver por parte de los futbolistas de elite, inmersos en la vorágine que supone el deporte de élite.

Junto a sus inicios en Argentina y su paternidad, Guido se refiere también a su salto a Europa de la mano del Betis. Un momento de crecimiento profesional que no le resultó sencillo, a pesar de que hoy, tan sólo unos meses después, rinde a un alto nivel como bético. "Lo que más me complicó al llegar a España fue el tema del calendario, porque yo en México venía de vacaciones, entonces llegué a Betis luego de estar parado algunos días y acá estaban en plena competencia. Arribé y a los cuatro días ya empecé a jugar, y no estaba físicamente óptimo. Además del cambio que conlleva entrar a un equipo y una liga nueva", explica el internacional argentino.

"Me costó desde lo físico y desde lo táctico, no me acoplé al equipo de entrada. Luego vino el confinamiento por la pandemia y lo tomé como una posibilidad para entrenarme y ponerme a punto. Cuando volvió la competencia ya me sentí más en mi nivel y estando a la altura para competir a la par", añade el centrocampista del Betis, al que, en cierta manera, el confinamiento sufrido por el coronavirus no le vino mal del todo.

Preguntado por Manuel Pellegrini como entrenador y sus fórmulas de dirigir, Guido se mostró muy contento por poder trabajar a las órdenes del chileno: "Manuel es una persona muy tranquila, con mucha templanza. Tiene una idea clara de juego y nos la fue inculcando en los entrenamientos desde el primer día que llegó, diciéndonos lo que quería que hagamos y marcando las pautas claras. Es simple para transmitir conceptos. Puede sacar lo mejor de cada jugador y hace que todos estén comprometidos. Está encima de todos los detalles".

Por otro lado, Guido Rodríguez también se refirió a otro entrenador que ha resultado muy importante para él en su carrera como deportista. Se trata de Jorge Sampaoli, quien lo hizo debutar con la absoluta de Argentina cuando nadie lo esperaba. Ni siquiera él: "Me sorprendió. Antes que de salga esa lista, nadie de la Selección había hablado conmigo, aunque se rumoreaba que estaba entre los nuevos nombres que Sampaoli tenía en carpeta para convocar. Cuando se hizo oficial, no lo podía creer. Yo era joven y no estaba en un club de mucho renombre, por eso me sorprendió mucho y fue inesperado".

Un Guido Rodríguez para el que su esposa y su hija son pilares fundamentales en su vida personal y también un respaldo en lo deportivo: "Ser padre tan joven fue algo que no esperaba. Te hace madurar y crecer de golpe en muchas cosas para poder darle todo a tu hija. Desde que nació fue mi vida, mi motor. En ese momento tuve muchísima ayuda de toda mi familia y fue algo fundamental".