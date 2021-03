En Italia ven a Papu Gómez de vuelta, con el Inter y Arturo Vidal de por medio

Se acerca el final de temporada y se multiplican las informaciones que vinculan a jugadores con diferentes equipos. En este sentido, desde Italia se duda de la continuidad de Papu Gómez en el Sevilla FC, aunque el argentino aterrizó el pasado enero como uno de los fichajes más destacados del mercado invernal en toda Europa y esta misma semana ha declarado que se toma estos primeros meses en Nervión como una "necesaria adaptación".

A sus 33 años, el argentino firmó hasta 2024 con la entidad hispalense, que aprovechó el encontronazo del futbolista con su ex técnico, Gian Piero Gasperini, para sacarlo del Atalanta por una cifra muy inferior a la de su valor de mercado (Transfermarkt lo tasa en 15 millones de euros). El Sevilla FC pagó 5,5 kilos y pactó otros dos en variables, por lo que su llegada se entendió como una irrechazable oportunidad de mercado para fortalecer la plantilla con un jugador que en los últimos años había firmado unos números espectaculares con el conjunto de Bérgamo.

Pero desde que aterrizó, el Papu apenas ha dejado destellos de su calidad, lo que tampoco quiere decir que haya defraudado. Ha disputado 13 encuentros, siendo titular en 8 de ellos, y sólo contabiliza un tanto, el de su estreno liguero frente al Getafe. Y agarrados a esas estadísticas, algunos medios transalpinos especulan con la posibilidad de que pueda hacer las maletas en verano y regresar a la Serie A, opción que a día de hoy parece poco factible en realidad, aunque ED ya anunció que el internacional albiceleste no tiene cláusula de rescisión.

Para una eventual salida del mediapunta, por tanto, habría que llegar a un acuerdo con el club interesado. Y según apunta 'Calciomercato.it', el Inter de Milán podría abrirle las puertas. El conjunto 'neroazzurro', de hecho, ya tanteó su incorporación el pasado enero, al igual que la Roma o la Juventus, además de contar con jugosas ofertas económicas del fútbol árabe y estadounidense que rechazó ante la llamada de Monchi.

Pero lo más rocambolesco es la fórmula que, según la citada web, podría plantear el Inter para llevarse a Papu Gómez. Con sus propietarios chinos, del grupo Suning, deseosos de vender una parte de sus acciones, la economía interista no es la mejor, por lo que buscaría un intercambio con alguno de sus jugadores, apuntando en este sentido a Arturo Vidal, también de 33 años pero con un perfil totalmente diferente. El ex del Barça no ha convencido en su primera campaña en San Siro y además posee un elevado salario que su club desea ahorrarse, pero no parece que el Sevilla FC esté en disposición de asumirlo.

Semanas atrás, el pivote chileno también fue relacionado con el Betis, si bien su técnico, Manuel Pellegrini, se encargó de desmentirlo. Lo que no hay duda es de que le buscan destino y este mismo miércoles ha sonado para otros tres equipos de Europa y América. La operación que lo incluye junto al Papu y el Sevilla FC, ciertamente, se antoja complicada.