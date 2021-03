Miranda se luce con un golazo en el Europeo sub 21; Pozo, sin minutos

El buen hacer de Juan Miranda en el Betis, donde se ha ganado la confianza de Pellegrini y para desbancar a Álex Moreno de la titularidad, le ha abierto de par en par las puertas de la selección española sub 21. El de Olivares no era citado por Luis de la Fuente desde comienzos de temporada, en el mes de septiembre, por lo que su inclusión en la lista para la primera fase del Europeo de la categoría fue de algún modo una pequeña sorpresa, si bien el defensor verdiblanco ha irrumpido con la misma fortaleza que demuestra sobre el campo, partiendo como titular en el debut ante Eslovenia (3-0) y disputando los 90 minutos.

En un espeso primer tiempo de la 'Rojita', además, Miranda fue una de las mayores bazas ofensivas españolas, probando al meta rival con dos zapatazos lejanos que fueron despejados no sin apuros, en los minutos 22 y 44. Demostrando su habitual carácter ofensivo, el bético no dejó de prodigarse en ataque en la segunda mitad, en la que los goles de Puado y Gonzalo Villar resolvieron el choque en dos minutos, siendo además providencial para evitar que los eslovenos recortaran distancias al despejar un balón 'in extremis' tras un balón colgado al área.

Pero el colofón a su gran partido llegó en el 88' con un golazo que cerró el marcador. El aljarafeño avanzó metros desde la izquierda, tiró una pared con Manu García y se plantó en el área para definir con un certero punterazo.

Quien no tuvo minutos, por su parte, fue Alejandro Pozo, cedido por el Sevilla FC en el Eibar. El hervense partía en todas las quinielas como titular en el lateral derecho, pero finalmente el elegido fue Pipa. El próximo sábado, ante Italia, tendrá de nuevo la posibilidad de estrenarse en un Europeo que comienza a revalorizar a Miranda, al que el Barça puede renovar de forma unilateral, si bien el Betis tiene muy encauzada su continuidad.