Juan Soriano, su pasado en el Betis y su futuro en el Sevilla FC

Tras ser formar parte de la primera plantilla del Sevilla FC en la 18/19, como suplente de Vaclik, Juan Soriano afronta su segunda cesión consecutiva. En esta ocasión, tras pasar por el Leganés, busca curtirse en Segunda división, donde lleva disputados 12 encuentros con el Málaga, en cuya portería se rota con Dani Barrio. Pero lo que muchos no conocen es que antes de desembarcar en la cantera sevillista, el meta de Benacazón vistió la camiseta del Betis hasta su primer año de infantil, cambiando de acera por las mayores facilidades que le ofrecían en Nervión.

"Estuve cuatro años en su cantera, donde coincidí con Fabián, y después firmé por el Sevilla. El Betis había descendido a Segunda y quitó equipos de la cantera. No estaba pasando por un buen momento. Aparte, siempre dependía de una persona o me tenía que ir en autobús para ir a Sevilla. El Sevilla me ponía facilidades. Había un autobús que venía desde Lepe e iba recogiendo a jugadores de distintos pueblos, esa fue una de las cosas que más me decidió a venirme. Yo estaba en el colegio y no podía tampoco, teniendo 10 años, salirme del colegio para ir a entrenar. Y esa fue una de las cosas que me ayudó a tomar la decisión", ha recordado el ex internacional sub 21 en una entrevista en As.

Con la camiseta blanquirroja, Juan Soriano fue quemando etapas hasta llegar a la élite, destacando la buena labor que se hace en sus escalafones inferiores con los porteros, con ejemplos como los de Javi Varas, Sergio Rico o David Soria. "Eso dice mucho del trabajo que se hace desde la cantera. Por suerte todos los porteros que han pasado por la cantera saben de lo que estoy hablando. El trabajo de cantera es muy bueno y por suerte hay mucho material para poder mejorar y los entrenadores de porteros son muy buenos. Pasan los años y siguen saliendo porteros", señaló.

Ahora, a sus 23 años, el cancerbero aljarafeño tiene un futuro incierto por delante, aplazando cualquier decisión al respecto al próximo verano, cuando conocerá los planes de Monchi para él. "Estoy cedido sin opción a nada. Y me queda un año de contrato en el Sevilla. Cuando se acabe la Liga, ya se verá lo que pasa. Tengo contrato en el Sevilla y he venido para ayudar al Málaga en todo lo que sea posible para conseguir los objetivos. El año que viene, ya se verá", insistió el meta, que coincidió con En-Nesyri en el Leganés y se alegra por su explosión: "Está en un momento de confianza bueno. Aún es joven. Al Sevilla le está dando mucho y si sigue así dará muchas alegrías".

En cuanto a otros nombres propios, Juan Soriano también citó a sus referentes como portero. "Iker Casillas me gustaba de pequeño, cuando España ganó la Eurocopa y el Mundial. En el Sevilla, el referente de la cantera siempre es Palop", aseguró, al tiempo que alabó el seguimiento que le realizan desde el Sevilla FC: "Monchi tiene a Julien Escudé, que trabaja para él con todos los cedidos. Y hablo con él todas las semanas. Está pendiente de nosotros y cada mes o mes y medio viene a vernos, en mi caso a Málaga para ver como evolucionamos, si estamos bien o si nos falta algo. Está pendiente de que estemos a gusto para poder rendir".