Mensaje de Lo Celso al Betis

El argentino Giovani Lo Celso disfruta de su segunda temporada en Londes, con la camiseta del Tottenham. Un año que no está siendo especialmente bueno, habiendo sufrido una lesión que lo ha tenido apartado de los terrenos de juego desde diciembre, reapareciendo el pasado domingo, en la Premier, frente al Aston Villa.



Hasta la fecha, Lo Celso acumula 21 partidos, en los que ha conseguido cinco goles y una asistencia; así como numerosos rumores de una posible vuelta a España. Una situación de incertidumbre en la que el argentino no se olvida de su exequipo, el Betis, al que ha querido mandarle un mensaje desde tierras británicas.



Un mensaje dirigido al Betis, y a su compatriota Guido Rodríguez: "Hola Guidito, te mando un mensaje desde acá. Decirte que me alegra mucho el presente del equipo, tu presente; cómo está jugando y lo que está demostrando dentro de la cancha. Así que bueno, a meterle en la recta final del año y deseale lo mejor tanto a vos como al Betis. Te mando un fuerte abrazo, amigo".





Las palabras de, lógicamente, han tenido respuesta en el propioquien durante su entrevista en los medios oficiales del club se ha referido al hecho de tomar el relevo de su compatruita en Heliópolis : "Es buena persona y un jugadorazo. Cuando sonaba que él se iba y que yo podía venir coincidimos en la selección y él me decía que estaba muy bien en el Betis, siempre me habló muy bien de la ciudad y del club, ahora deberá estar echando de menos el clima de Sevilla".Al margen del intercambio de mensajes entre Londres y Sevilla, cabe recordar queabonando en principio 16 kilos por su cesión y ejerciendo su opción de compra en enero del curso pasado por otros 32 millones. Un año antes, el Betis había pagado 25 kilos por él al PSG.