Miranda, sobre su golazo en el Europeo y un incierto futuro: "No depende mucho de mí"

Dentro de la gran temporada que está firmando el Betis, hay nombres propios como el de Juan Miranda. El lateral zurdo se ha ganado la confianza de Pellegrini, desbancando de la titularidad a Álex Moreno, y es uno de los jugadores de la plantilla que han visto aumentado su valor de mercado. Un buen hacer que le ha llevado al Europeo sub 21, donde el pasado miércoles se estrenó como titular ante Eslovenia, cerrando el triunfo con un golazo que sigue elevando su caché.

"Me siento muy cómodo, llevo aquí desde la sub 16 y conocer a los entrenadores desde hace tanto tiempo te incita a tirar para arriba e intentar cosas. Aquí todos son muy buenos jugadores y, si no me llegan a convocar, hasta sería normal. Sin embargo, vine, salí titular y lo hice lo mejor que pude, pero, si no, Adriá Pedrosa puede jugar perfectamente, es un jugador muy explosivo", ha asegurado en Radio Marca el que ya fuese campeón de Europa sub 19, todo un habitual en los escalafones inferiores de la 'Roja' mientras militaba en la cantera del Barcelona.

El club azulgrana, precisamente, tiene una opción unilateral para renovar su contrato, que acaba en junio, por dos años más, pero el Betis tiene muy encauzada su continuidad. El de Olivares, mientras tanto, prefiere tener la mente en lo que resta de temporada y esperar acontecimientos: "Estoy centrado en el Real Betis, mi futuro no depende mucho de mí, así que me centro en querer meter al equipo en Europa. Es cierto que al principio nos costó más, pero hemos encontrado la regularidad. Ahora estamos serios y peleando para entrar en Europa para devolverle a la afición lo que se merece".

Por otro lado, Miranda también se refirió a la figura de Joaquín y destacó lo especial que es para él poder jugar junto al portuense. "Es un tío muy cercano, uno le puede pedir lo que necesite. Más allá de eso para mí es un ídolo con el que comparto vestuario, antes, cuando era un niño, le veía correr por la banda en el Villamarín", señaló, que en su puesto en concreto también tiene un referente: "No he tenido ninguno en concreto, pero en los últimos años me he fijado mucho en Jordi Alba, que además es un gran amigo y me ayuda mucho. Jordi está en un nivel espectacular".

Ahora, de momento, sus cinco sentidos están puestos en la primera fase del Europeo sub 21, donde ve muy fuerte a la 'Rojita'. "Aspiramos a todo. Tenemos equipo para volver a ser campeones. Tenemos bajas importantes por los que están en la absoluta, pero nos alegramos por ellos, y por suerte hay muchos futbolistas jóvenes en España con gran nivel", sentenció.