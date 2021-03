Ocampos y su renovación: "Estoy muy feliz y no pienso en otro lugar".

Lucas Ocampos es uno de los pesos pesados del vestuario nervionense. Pese a que sólo está en su segunda temporada en el Sevilla FC, el de Quilmes es un hombre capital en el juego de Julen Lopetegui y uno de los líderes del plantel, y por ello se ha ganado una revisión y mejora de su contrato. "Se estuvieron hablando bastantes cosas, pero yo siempre digo lo mismo. Me centro en el día a día y no veo más allá de lo que pueda manejar yo. Quedan diez partidos importantes y mi cabeza no está para pensar otras cosas. Ya tenemos suficiente con lo que vivimos día a día en el club, así que vivo el presente y ya se verá lo que pasa en el futuro. Estoy muy agradecido a este club y me hizo muy bien en lo personal llegar aquí. Me encanta la ciudad, lo que se dio en estos dos años y ojalá que se de. Estoy muy feliz y no pienso en otro lugar que no sea esto. Ya veremos lo que pueda pasar a final de temporada", ha comentado el argentino en los micrófonos de Canal Sur Radio.

De hecho, el '5' del Sevilla FC ha admitido que se encuentra en la mejor etapa de su carrera, algo que también valora: "Estoy agradecido al club porque me dio confianza y exploté en muchos aspectos que no había hecho en otros clubes. La felicidad y las ganas de jugar que tengo acá no las tuve en muchos lugares. Estoy muy feliz tanto yo como mi familia, no me desagrada para nada la idea de seguir vinculado con este gran club".

La eliminación de Copa, un palo: "Fue muy duro porque vine de un mes y medio sin jugar, de recuperación, de muchos pensamientos positivos. Me recuperé mucho antes de lo previsto y se daba todo para ser una gran noche. Entro, me hacen penalti, era todo perfecto y bueno, pasó lo que pasó. Obviamente fueron días bastantes duros para mí, pero ya venían los siguientes partidos y no podía seguir en ese ánimo. Me apoyé en los compañeros y en la familia y a seguir rápido".

Ahora piensa en el objetivo liguero: "Es difícil decir hoy en día que diez puntos son suficientes para alcanzar el objetivo. El futbol va muy rápido, quedan muchos partidos seguidos, hay rivales difíciles y no nos podemos relajar. Tenemos que terminar como empezamos, y después el objetivo es llegar lo mas alto posible. En este club siempre se intenta llegar lo mas alto posible, pero sabemos que es complicado. Hay equipos arriba que lo están haciendo muy bien. Nosotros nos tenemos mucha fe, creemos en el trabajo que hacemos día a día y a final de temporada se vera a donde se llega".

Los entrenadores de su carrera deportiva: "Matías Almeyda me dio la posibilidad de ser profesional a los 17 años y me apoyó mucho en este camino tan complicado. Rudi García me hizo volver a creer en mí como jugador cuando volví del préstamo al Marsella. Y Julen está sacando mi mayor rendimiento y es uno de los entrenadores con los que mejor me entiendo. Julen tiene su manera de trabajar y de vivir el fútbol, yo tengo una bastante parecida y a veces nos entendemos".