Loren abre la puerta a una salida este verano

El delantero del Betis Loren Morón se ha referido a su situación en el primer plantel verdiblanco, donde no acaba de explotar en ese gran goleador que todos esperaban años atrás, cuando irrumpió con mucha fuerza en el primer plantel verdiblanco. En las últimas tres jornadas, de hecho, se ha quedado sin participar, coincidiendo con el depsertar goleador de Borja Iglesias desde que comenzó el 2021 y el de Juanmi. Acostumbrado a que su nombre esté todos los mercados en las apuestas de cara a un posible venta, el ariete marbellí no cierra la puerta a una salida el próximo verano. "Estoy donde siempre he querido estar. Al final de temporada veremos qué quiero hacer y qué quiere hacer el club. Me centro en ayudar al equipo", ha comentado en El Pelotazo de Canal Sur Radio.

"Si algo he aprendido es que no hay que mirar solo lo personal. Estoy donde siempre he querido estar. Al final de temporada se verá lo que el club por su parte y yo por la mía nos transmitamos. Ahora quiero si se puedo sumar minutos y lo que quiero es jugar estoy en ello, trabajando para que el míster me dé la oportunidad y ayudar al equipo", añadió Loren, quien esta temporada tan sólo suma un tanto en 20 partidos oficiales disputados (19 en LaLiga y uno en Copa).

Al margen de su futuro, el delantero del Betis también se refirió al hecho de que su nombre siempre esté en el mercado desde que llegó al primer equipo del Betis, algo que, en parte, le sirve como acicate: "En siete años que llevo entre Betis B y primer equipo, nunca he estado en un mercado tranquilo. Lo miro también porque algo estaré haciendo bien y hay equipos que se fijan en ti. Puedes mirarlo por esa parte también y siempre soy positivo".

Por último, y dejando a un lado su futuro y lo personal, Loren Morón también se refirió al Betis y al cambio experimentado por el conjunto verdiblanco en 2021. "El punto de inflexión fue a raíz de tener muchas bajas en el equipo. Nos unimos mucho en el vestuario, todos nos implicamos", explicó.

Sobre su relación con Borja Iglesias y la competencia sana en la delantera, reseñó: "Con Borja Iglesias es difícil llevarse mal, con Juanmi la relación que puede ser una de las mejores. Compaginamos bien, incluso quedamos y nos vemos varias veces a la semana. No tengo queja de los compañeros que tengo".