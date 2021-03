Pellegrini se sincera sobre su futuro y el de Bravo en el Betis: lo tiene claro

Interesante entrevista de Manuel Pellegrini con la emisora de radio de su país 'ADN', en la que el entrenador verdiblanco repasó durante más de media hora los hitos más importantes de su dilatada carrera como jugador y técnico, pero en la que tuvo palabras acerca de su futuro en el Betis y el de su compatriota Claudio Bravo. De hecho, el veterano preparador chileno fue bastante claro al respecto, amén de dejar claro el objetivo de los suyos en las diez jornadas que restan de campeonato: "Por aquí andamos tranquilos. Hemos logrado remontar en una temporada muy irregular en su primera etapa. Desde diciembre, llegaron los buenos resultados, pero todavía queda la recta final, la más importante. Ojalá nos podamos clasificar para Europa el próximo año". El ex del City abordó otros muchos asuntos:



ETAPA DE SU CARRERA

"Estoy en un buen momento. El mismo que en cualquier etapa, porque la exigencia hacia mí mismo es la que ha hecho que lleve casi 22 años trabajando en el extranjero. Después de conseguir ganar la Liga inglesa y la Copa, tuvimos la suerte de firmar las mejores temporadas en las historias de Villarreal y Málaga; vamos a intentar hacer algo importante en el Betis también. Con el Real Madrid, firmamos 96 puntos, aunque desgraciadamente no pudimos ganar ese título. Puede ser que, avalado por mi trayectoria, uno sienta que ya se realizó, pero todavía tengo ilusión para afrontar un desafío nuevo"



BRAVO

"No necesito hablar de su carrera, que habla por sí sola por los clubes donde ha jugado: muchos años en la Real Sociedad, y luego Barcelona y Manchester City, que tienen la oportunidad de firmar al arquero que quieran. Ha demostrado su nivel como jugador. Tuve la fortuna de dirigirlo en esta etapa madura, conocerlo como persona y líder. Aunque afectado por las lesiones, ha estado siempre al nivel que esperamos. Los líderes positivos e inteligentes dentro de un plantel son importantes para llegar al grupo. Siempre es el primero en exigir al grupo y a los otros porteros, desde dentro y desde fuera cuando estuvo lastimado. Seguro que va a continuar su carrera como técnico"

"Tiene un año más de contrato. Por lo menos, el próximo año les puedo asegurar que va a seguir en el Betis. No puedo hablar por él en lo que salió de Colo Colo, pero sí tengo claro eso"



CLUBES EN LOS QUE QUEDÓ MÁS SATISFECHO

"Universidad Católica hacía un fútbol espectacular, con el estadio lleno desde dos horas antes; San Lorenzo llegó a un nivel espectacular también, con récords en el fútbol argentino y logros importantes, como el primer título internacional del club. El Villarreal es ahora el quinto o sexto presupuesto, pero entonces era el 10-12. Llegamos a semifinales de la Champions ante el Barcelona, demostrando un nivel importante. Con el Málaga jugamos la Champions, en unas condiciones muy malas económicas e institucional, clasificando invictos contra Milan, Oporto o Anderlecht. Y en el

Manchester City ganar la Premier con lo pareja que es resulta complicado"



VOLVER A CHILE

"Por supuesto que la Universidad de Chile es especial para mí. Fui hincha de chico. Terminando el colegio, ya dije que quería ser profesional y jugar con la 'U'. Me fui con casi 500 partidos a mis espaldas. Eso te marca. Pero veo difícil dirigir a algún equipo no ya en Chile, sino en Suramérica. La selección chilena, en el momento que estuve más cerca es cuando fue presidente Arturo Salah, un hermano para mí, muy capaz. Siempre fui reticente, porque no me gusta el trabajo de selección, Me gusta competir semana a semana. Con la selección se trabaja cuatro fines de semana al mes, cuando llegan los jugadores de Europa, a los que hay que convencer con palabras y competir cada dos años si clasificas para Copa América o Mundial. La de Chile sería la única que dirigiría"

"Existe una edad cronológica, cuando uno nació, y biológica, según uno se exige. Voy a terminar ojalá estos tres años con el Betis y ya veremos en el futuro dónde estamos yo y el fútbol chileno. No se trata solamente de dirigir a la selección, sino de entregar tantos años de experiencia en el fútbol internacional; me gustaría trabajar para un desarrollo globalizado si es que está la directiva adecuada"

"Para mí, lo más importante en Chile y en cualquier país es que haya inversiones de los clubes en la formación para que el campeonato sea más exigente y para que el nivel del futbolista chileno mejore, también los juveniles, con el fin de que pueda ser un país exportador. Si bien no tantos como Argentina o Brasil, pero sí hemos demostrado nivel. Muchos clubes han tomado el fúrbol como una manera de ganar dinero. Es lógico querer hacerlo, pero hay que mirar otros puntos. Es una suma de factores"



PANDEMIA

"Lamentablemente, se está alargando demasiado. Terminé con el West Ham precisamente en diciembre de 2019. Estuve hasta junio y tuve ofertas, pero era imposible salir hacia allí. Llegó la del Betis y, por suerte, pude ir a España. Fueron cinco meses sin trabajo en Chile, aprovechando para leer y formarme en casa. Desgraciadamente, es una pena ver un campeonato tan grande como LaLiga con los campos vacíos. Ha servido para poner en valor la importancia del aficionado. Un periodo muy difícil, que esperemos que acabe esta temporada para que la próxima pueda volverse a la normalidad"



REAL MADRID

"Leo poco la prensa deportiva y no tengo constancia de ninguna campaña en mi contra. Tuve la suerte de dirigir a uno de los mejores clubes del mundo. No me gusta poner excusas y eludir responsabilidades; hicimos 96 puntos ante uno de los mejores Barça, aunque tener a Cristiano Ronaldo dos meses y medio fuera por lesión nos condicionó"

"Un club de máxima exigencia siempre. No basta ganar, sino que hay que intentar ganarlo todo. Tiene a grandes figuras y tiene una trascendencia enorme en España y el extranjero. Me habría gustado estar un par de años más allí. Fue un auténtico orgullo"



FIGURAS

"He dirigido a Cristiano, a Raúl, a Van Nistelrroy, a Xabi Alonso, a Benzema (hoy figura) cuando empezaba... He tenido la oportunidad de dirigir a futbolistas como Marcos Senna, titularísimo y gran figura de la Eurocopa que ganó España. No se lo esperaba nadie ese nivel. Me sorprendió. Pires ya tenía mucho nombre; Iturra en Málaga llegó a un gran nivel por compartir vestuario con figuras como Joaquín, Van Nistelorroy o Maresca. Como entrenadores en Europa, me quedo con Valdano, Guardiola, Simeone. Ferguson y Wenger"



VESTUARIOS DE HOY EN DÍA

"El convencimiento del técnico hacia el jugador es vital siempre. Deben sentir que uno lo puede ayudar. La parte económica es absolutamente secundaria, porque todos tienen asegurada su vida y la próxima también. Existe la ambición de una gloria deportiva. Cristiano y Messi siempre han querido más, aunque para el 99% ya lo han conseguido casi todo. Dan importancia antes que al dinero a ganar, a ser los mejores. Trato de inculcarles la ambición por ganar títulos, por mejorar"



NUEVOS SISTEMAS

"El fútbol ha ido evolucionando mucho, empezando por la formación del jugador y luego la parte táctica. Va todo condicionado a que el jugador debe ser más técnico para jugar lo más rápido posible, decidiendo con precisión en 1-2 toques. Cada vez se tiene menos el balón en los pies, por lo que se hace cada vez más difícil y son pocos los que marcan la diferencia"



VAR

"Mejora el fútbol. A lo mejor somos demasiado exigentes. Después está cómo se aplica, porque ves a los árbitros a 3 metros y el VAR les hace cambiar de opinión. Nos va a tomar un tiempo que haya justicia para todos igual. Ojalá sea para hechos que aclaran dudas. Hay jugadas en las que el VAR debe dejar de intervenir salvo que haya errores manifiestos. Espero que en el futuro el árbitro esté por encima de la autoridad del videoarbitraje"