La Roma fija un precio de salida para Pau López.

El futuro de Pau López en la Roma es cuando menos una incógnita. El exbético comenzó la temporada como suplente de Mirante pero desde Navidad se hizo con el puesto de titular en la portería romana y desde entonces no ha salido del equipo de Fonseca. Sin embargo, la sombra de la duda sobre su rendimiento no acaba de disiparse y son varias las voces del entorno 'giallorosso' que no lo ven en Roma más allá de esta temporada.

De hecho, ya se está filtrando desde la capital romana que buscarán un portero de garantías de cara a la próxima temporada aunque por el momento, como es lógico desde el club, cierran filas en torno a Pau López, pues el conjunto de Fonseca se está jugando su presencia en Europa en la 21/22.

Sin embargo, en las oficinas de la escuadra romana ya están haciendo cuentas de cara al próximo mercado de fichajes, estando el gerundense entre los transferibles. Los rectores 'giallorossi' prentenderán recuperar la inversión realizada hace dos veranos cuando pagaron al Betis 23,5 millones de euros más el 50% de Sanabria, aunque se antoja complicado.

No en vano, según apunta La Gazzetta dello Sport, la Roma ya le habría puesto un precio de salida al exbético, muy lejos de los 40 millones en los que lo tasaron el verano pasado. Así, para evitar mayores pérdidas en su operación y tras la amortización realizada en estas dos temporadas, la Roma tiene la intención de ingresar no menos de 18 de euros por el guardameta internacional.