Mañana, día D: Un ex del Valencia, libre, podría decantar a Mandi por el Betis

Mañana, día D: Un ex del Valencia, libre, podría decantar a Mandi por el Betis

Ángel Haro señaló que antes de final de marzo, Mandi tomaría una decisión sobre su futuro. Mañana termina ese 'plazo' sin que se haya desvelado ésta y aunque ya señalamos que todo se debería resolver en abril, las dudas del argelino en las últimas semanas habrían surgido por el interés de un club poderoso a nivel europeo, como es el Inter de Milán.

El líder de la Serie A quiere renovar su defensa de cara a la próxima temporada y como atraviesa una situación económica complicada -ha tenido que renegociar esta semana el pago de Achraf con el Madrid-, está buscando jugadores a coste cero para poder reforzarse.

Entre ellos estaba el bético Mandi que, de no renovar, quedaría libre el próximo mes de julio. Sin embargo, no es el único y, según asegura hoy Tuttosport, hay un serio competidor que podría beneficiar las intenciones del Betis. Se trata del ex del Valencia Shkodran Mustafi, quien también dispondrá de su ficha en julio para poder fichar por el club que quiera.

El internacional alemán se desvinculó en enero del Arsenal y fichó por seis meses con el Schalke 94, con el que está disputando la Bundesliga. Tiene sólo 28 años y experiencia en Champions y en la Liga italiana, pues ya jugó en la Sampdoria durante dos temporadas.

Eso le cerraría una de las pocas puertas interesantes que le quedan a Mandi, que podría decantarse en los próximos días por el Betis, donde está cuajando una gran temporada.