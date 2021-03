Mandi toma la palabra para comunicar al Betis su gran decisión

Aïssa Mandi aterriza en Sevilla este martes por la noche para, si no hay contingencias de última hora, participar con normalidad en la sesión de trabajo dispuesta este miércoles a partir de las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Aún quedarán otras tres antes de la visita al Elche, un encuentro fijado a las 16:15 h del domingo en el Martínez Valero, tiempo de sobra para que uno de los fijos para Manuel Pellegrini prepare una cita de nuevo crucial en la contrarreloj de diez etapas que resta al Betis en pos de la clasificación para la Europa League.

El ex del Reims llega más o menos descansado, pues, pese a acudir a la llamada de su seleccionador, el propio Belmadi le liberó, junto a otros titulares, del primer envite de este parón, siendo titular en el segundo, disputado en la noche del lunes, ante Botswana, en el que jugó los primeros 71 minutos, anotando de tacón el tanto que abría la goleada del vigente campeón africano (5-0). En principio, Mandi formará en el eje de la zaga junto a Víctor Ruiz, que no forzó ante el Levante, con el restablecido Bartra y Sidnei a la expectativa si el otrora zaguero del Besiktas no llegase a tiempo.

Tras la cita en tierras alicantinas, al central nacido en Chalôns-en-Champagne le tocará apurar su periodo de reflexión, pues ha de afrontar la decisión más importante de su carrera. Mucho más que el salto al Betis en el verano de 2016, cuando, con ofertas incluso mejores en lo económico de la Premier, apostó por su deseo de consagrarse en LaLiga. Ahora, con 29 años, le toca firmar el que seguramente será el último gran contrato de su trayectoria. La cuestión es lo suficientemente trascendente como para pensárselo bien.

Según ha podido conocer ESTADIO, será la semana próxima, la primera completa del mes de abril, tras las vacaciones (para muchos) de Semana Santa, cuando Mandi comunique al Betis si acepta o no la última oferta de renovación que tiene sobre la mesa. Como ya se explicó anteriormente aquí, los verdiblancos no han llegado a los dos millones de euros netos que reclama el central, con el que no hay un intercambio de propuestas formalmente hablando desde octubre del año pasado, aunque es cierto que sus agentes, de la empresa de renombre internacional Wasserman, han estado en contacto con Antonio Cordón, director general deportivo de la institución heliopolitana, para adornar un poco el apartado económico con el fin de convencer al futbolista.

El Inter, como ya se ha publicado en varias ocasiones, ha echado el resto, hasta el punto de prácticamente doblar los emolumentos que Mandi cobraría aquí, pero también cuenta el hecho de que el franco-argelino y su familia están contentos y adaptados en tierras sevillanas, con un rol protagonista en el equipo (es uno de los capitanes) que se vería recompensado con su ascenso al segundo escalón salarial de la plantilla (del primero, con Fekir, Carvalho y Canales como representantes más destacados, podrían quedar pocos en la 21/22) y con un proyecto ambicioso aunque sin abandonar la humildad. Aquí tendría más años de vinculación por delante, una apuesta sobre seguro que, según algunas fuentes, se cifraría en 1,2 kilos fijos y otros 300.000 por objetivos, si bien otras aclaran a este medio que la parte no variable podría ascender progresivamente para salvar el plan de ajuste previsto anti Covid.

Sea como fuere, Mandi ha prometido dar una respuesta definitiva en los próximos días para que, llegado el caso, el Betis tenga margen de maniobra para buscar un sustituto, habida cuenta de que ya se negocia (pero no se ha cerrado) la continuidad de Víctor Ruiz, otro que acaba el próximo 30 de junio, mientras que, de no lograrse ni ésta ni la del ex del Stade de Reims, quedarían únicamente Bartra y un Sidnei que no tiene todo de su parte para seguir. Según ha podido confirmar ED, el frnaco-argelino está hecho un mar de dudas y no lo tiene del todo claro, pero respetará su palabra y se decantará de un lado u otro la semana que viene.