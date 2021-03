Una alternativa para el Betis a Miranda desde Portugal

Las limitaciones económicas que impone la crisis del coronavirus no evita que el Betis, como muchos otros clubes, peine el mercado y evalúe los ofrecimientos más interesantes para todas las demarcaciones. En lo que se refiere al lateral izquierdo, Álex Moreno continuará previsiblemente la campaña venidera, aunque cambió recientemente de agente en busca de un salto al extranjero que se frustró con la propagación de la pandemia.

El Arsenal, según pudo conocer ESTADIO Deportivo, así como un par de equipos de la Bundesliga estaban dispuestos a pujar por el carrilero catalán, alguno de ellos hasta los dos dígitos. Con una cláusula de 40 kilos y un coste que no alcanzó los 7,5, desde Heliópolis se conformaban con obtener una plusvalía generosa (el doble de lo invertido o la mitad de su libertad), pero difícilmente (su rendimiento tampoco ayuda) se repetirán estas propuestas.

Por su parte, el Betis cuenta con Miranda, aunque el Barça ejecutará previsiblemente la prolongación unilateral hasta 2023 que tiene en su contrato, por lo que, de no convencer a Koeman como alternativa a Jordi Alba, podría volver como cedido o, incluso, estudiarse una traspaso a bajo coste con cláusula de recompra. De hecho, casi todas las partes 'off the record' dan por hecho que sólo vestirá de azulgrana o de verdiblanco en la 21/22, si bien todo depende del nuevo equipo ejecutivo que ha llegado de la mano de Joan Laporta.

Por si acaso, en los despachos de la planta noble del Benito Villamarín se están mirando opciones para el costado zurdo de la zaga, encartándose desde tierras francesas el de Yanis Hamache. Este joven marsellés de 21 años y 1,77 está completando una gran campaña en las filas del Boavista, donde aterrizó procedente de un Niza que lo había criado en su cantera, pero que apenas le dio oportunidades. Es más, acumuló más minutos durante su cesión en el Red Star FC que en el filial rojinegro, aunque la apuesta desde tierras lusas ha sido exitosa.

Hamache, que estuvo a punto de ser convocado por Argelia en este parón de selecciones (formó parte de la preselección de Djamel Belmadi) y compartir vestuario con Mandi, tiene la misma empresa de representación que el central bético, Wasserman, que lleva muchas semanas hablando con los de La Palmera por el propio dorsal '23' y por un hipotético sustituto, Luis Abram, aunque aquello se ha enfriado bastante. Volviendo al joven marsellés, acumula dos goles y cuatro asistencias en 21 partidos oficiales con el club de Oporto, lo que habría llamado la atención, según 'FootMercato', tanto del Betis como del Granada.