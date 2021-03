El día que el Papu reventó un Porsche: "Me duró tres meses"

El día que el Papu reventó un Porsche: "Me duró tres meses"

Mariano Izco, centrocampista de 38 años que volvió a vestir la camiseta del Catania esta temporada después de haber sido pieza clave de la columna vertebral del club siciliano entre 2006 y 2014, ha hablado de su nueva etapa defendiendo la elástica 'rossoblu'.

Unas declaraciones en las que también ha tenido hueco para recordar su experiencia con el hoy sevillista Papu Gómez y el Cholo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, rival de los de Nervión el próximo domingo. "Simeone llegó en enero pero se veía que tenía las cosas adecuadas para entrenar y recorrer un largo camino. Pasamos muchos años junto a Papu y nos conocemos mucho. El Cholo para mí puede entrenar a la selección argentina. Depende de él porque tiene el carisma y mucha experiencia para sentarse en el banquillo de la Selección. Estoy ligado al Papu por muchos episodios dentro y fuera del terreno de juego".

Una amistad dentro y fuera de la cancha con el Papu que, lógicamente, ha dejado muchas anécdotas entre Izco y el ex del Atalanta, como el propio centrocampsita reconoce. Una de ellas, el día que el Papu reventó un Porsche cuando ambos compartían el vestuario del Catania. "Regresábamos de un partido fuera de casa y volvíamos a casa después de aterrizar en el aeropuerto. Se estrelló en Catania con el Porsche que acababa de comprar. Lo destrozó y luego fui a tomar una esquina donde se imprimió. Desde entonces ya no conduce deportivos, solo utilitarios. De hecho, el Papu no es un buen conductor al volante y por eso hoy corre más en la cancha que en la calle", bromea Mariano Izco al respecto.

Un incidente al que también se ha referido el Papu Gómez públicamente en alguna entrevista en Argentina. Así lo recordaba el hoy futbolista del Sevilla FC: "Yo cometí el error de que llegas a Europa, comienzas a ganar en euros y lo que hice, es que estaba Maxi López y el boludo me dijo que fuéramos a comprar un auto. Yo lo seguí y él andaba en Ferrari y eso. Me hizo comprar un Porsche, el peor error que cometí en mi vida, me duró tres meses".

"Le habíamos ganado al Brescia de visitante, llegamos a Catania en la madrugada, nos habíamos salvado de descender, habíamos avisado que iríamos a festejar. Tomamos dos o tres copas, se empieza a ir todo el mundo, yo agarró el Porsche, pongo música todo lo que da, arranqué en una recta y había una curva y no la vi, le pegué con la rueda derecha a la curva y salí volando con el carro, destrucción total y al chofer (él) no le pasó nada", siguió explicando.