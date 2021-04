México cuenta con Lainez para julio

Tras clasificarse para los Juegos Olímpicos y ganar la final del Preolímpico ante Honduras, México ya empieza a pensar en lo que le viene este verano. Y antes que llamar a los tres mayores de 23 años que el seleccionador, Jaime Lozano, se piensa llevar, tiene que ver con qué jugadores cuenta de los que han logrado la clasificación y qué futbolistas puede añadir de los que juegan en Europa y no han ido a este torneo por distintos motivos.

Y en la terna con la que piensa contar se encuentra el bético Diego Lainez. Además del mediapunta verdiblanco, también estarían en Tokio Edson Álvarez (Ajax de Amsterdam) y Gerardo Arteaga (Genk).

Lainez es un habitual en la selección absoluta, por lo que su presencia en el plantel sub 23 se da por hecha, como indicó el Tata Martino hace dos días: "El futuro de Diego va a estar ligado a las decisiones de Jaime (Lozano, seleccionador sub 23 de México). Cuando Jaime tome decisiones definiremos el lugar de Diego, pero sin conocer la probable lista de Jaime para Juegos Olímpicos, me animaría a decir que Diego estaría en uno u otro lugar".

Y que ha ratificado el propio Lozano. Eso hará que el jugador del Betis quede concentrado justo cuando su club estará comenzando la pretemporada a comienzos de julio y que compita entre el 23 de ese mes y el 8 de agosto, cuando acaban los JJ.OO., una semana antes del previsible inicio liguero.