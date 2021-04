A Monchi le gusta Unai Vencedor y reconoce que intentó fichar a Aduriz

Monchi no sólo es uno de los mejores directores deportivos del mundo, también es alguien que conoce el fútbol español y mundial como pocos, además de un exfutbolista con casi una década de experiencia entre Primera y Segunda división... Es una voz autorizada para cualquier ámbito de este deporte y ahora la actualidad se centra en la final que Athletic y Real Sociedad van a jugar mañana en Sevilla. Y en esta ciudad Monchi es una referencia. Tal vez por ello lo haya entrevistado el diario Deia, donde habla de su debut ante la Real en el viejo Atotxa, de su único duelo como titular en San Mamés, de una final en la que no ve un favorito claro, pero también de nombres que le unen a uno y otro club, especialmente al Athletic.

Y uno de ellos es su entrenador, Marcelino, del que Monchi ha repetido en numerosas ocasiones que el hecho de que no hubiera triunfado en el Sevilla FC era lo que más le había dolido. "No dio el resultado esperado, posiblemente, por culpa mía. No fui capaz de darle una plantilla, no digo que buena ni que mala, no fui capaz de encontrar el perfil de jugador que Marcelino necesitaba. Asumo ese error mío, porque el director deportivo debe detectar qué tipo de jugador necesita el entrenador. Lo he hablado con Marce en muchas ocasiones", asegura el León de San Fernando, quien cree que sucedió por un "un error de planificación". "Al igual que me he equivocado con otros jugadores. Marce nos pidió salir pese a que José María (Del Nido) y yo confiábamos en él. Marce nos dijo que no podía. En pocas ruedas de prensa he llorado como lloré con la de Marce", señala.

En este sentido, Monchi admite algo que ya se conocía, que durante mucho tiempo estuvo trabajando en una plantilla que se adaptara a Marcelo Bielsa y que, finalmente, tuvo que acondicionar para que la entrenara el asturiano. "Hay otra historia que igual no sabéis y os la cuento. La primera opción antes de la de Marce era la de Marcelo (Bielsa). Antes de que firmara por el Athletic lo tuvo muy cerca con nosotros. Estuvimos casi tres meses juntos trabajando. Cuando al final tanto Marcelo como yo decidimos que no podía hacerse, aposté mucho por Marcelino porque creía en él y me involucré mucho con Marcelino. No salió bien y lo considero una derrota a nivel personal", afirma.

Y tiene claro por qué ha caído de pie en San Mamés. "Porque es muy bueno. Trabaja mucho, se implica mucho y si le dejan trabajar con su cuerpo técnico, que también es muy bueno, saca resultados. No me extraña nada, como no me extraña que lo hiciera tan bien en el Villarreal, en el Valencia...", afirma.

En cuanto a sus jugadores preferidos en el Athletic, aunque no quería mojarse -"No me gusta decir uno, porque sino mañana va a aparecer que a Monchi le gustaría traer a tal jugador", decía entre risas-, sí reconocía que le gusta Unai Vencedor entre los jóvenes. "Me gusta fijarme también en lo distinto. Incluso Berenguer, que siempre me ha gustado y que le conozco de Italia. Hay una muy buena plantilla y sobre todo la generación que viene por detrás, que va a hacer esa prolongación de esos jugadores que poco a poco tienen que ir dando paso a los que llegan desde el filial", admitía.

Y recordaba un caso que no se conocía tanto en Sevilla. Y es que en su día intentó fichar a Aritz Aduriz cuando estaba en el Mallorca. "No lo logré por las circunstancias. Era un momento en que se nos iba Luis Fabiano y estábamos buscando refuerzos, aunque teníamos buenos delanteros. Teníamos a Negredo, Bacca, Gameiro... por eso tiramos para adelante. Estaba Kanouté. Cuando estaba en el Mallorca se fue al Valencia y ahí supimos que le quería el Athletic. Entonces era ya mejor dejarlo porque sabíamos que quería regresar al Athletic, afirma el director deportivo del Sevilla FC.