El día que Pepe Mel le dijo no a México por 'su' Betis

Actualmente al frente de Las Palmas, donde aterrizó con la campaña 18/19 ya en marcha, Pepe Mel es historia viva del Real Betis. Defendió su camiseta como jugador, con la que anotó 50 goles a lo largo de cuatro campañas, y puede presumir de ser el segundo entrenador verdiblanco con más partidos dirigidos, con 202, sólo por detrás de un mito como Lorenzo Serra Ferrer.

En su primera etapa en el banquillo bético, Mel consiguió un ascenso y un billete para la Europa League, pero fue destituido mediada la 13/14, con el equipo colista. Esto no fue obstáculo, sin embargo, para que tuviera una segunda oportunidad en Heliópolis, aunque por entonces, tras su primera experiencia en el extranjero, en las filas del West Bromwich Albion inglés, no le faltaban ofertas. De hecho, ha reconocido que estaba en negociaciones con el Chivas de Guadalajara mexicano cuando en diciembre de 2014 recibió la llamada de 'su' Betis, a la que no pudo decir que no, regresando para devolver a los verdiblancos a Primera.

"He estado dos veces reunido con la familia Vergara para las Chivas, dos veces en diferente tiempo. La primera no se pudo dar porque, al final, se metió por medio el Betis y acabé en el club de mi vida, donde he sido futbolista por muchos años y entrenador en seis temporadas", ha asegurado en declaraciones a 'TUDN' el entrenador madrileño, que también estuvo cerca del conjunto azteca en 2019, tras la destitución de el paraguayo José Saturnino Cardozo.

Quizás en el futuro vuelva a darse esta oportunidad. Mel, desde luego, sólo tiene palabras de elogio para el que pudo ser su equipo y puso de relieve su especial política de contrataciones. "Me gusta la forma que tiene Chivas de interpretar el juego a través de todos los mexicanos. No es como el Athletic de Bilbao, pero es muy parecido; que solo pueda haber gente mexicana es algo que hay que reconocerlo, el esfuerzo y sobre todo porque es un fútbol que en Europa no se le da la importancia que tiene, porque hay grandísimos futbolistas que deben estar en el escaparate mundial", explicó.