Rakitic: su rendimiento, el Atlético y un consejo a En-Nesyri

Ivan Rakitic es un hombre importante en el Sevilla FC de Julen Lopetegui. Pese a ello, el croata no ha alcanzado aún el nivel esperado cuando se fichó el pasado verano, haciendo un importante esfuerzo ambas partes. El centrocampista lo sabe, y así lo ha expresado durante una entrevista para Kooora. "Sé que puedo dar más al equipo. Sé lo que se espera de mí y, de hecho, puedo cumplir con lo que se pide", argumentó el internacional croata, quien también se ha referido a otras cuestiones.

Sobre su relación con Lopetegui, ha dicho: "Me llevo bien con Lopetegui, tiene muy claras sus ideas. Sabe lo que quiere y cómo conseguirlo".

Al margen de ello, Rakitic también se ha referido a otras cuestiones:

- El duelo ante el Atlético: "Veo a los dos equipos muy igualados. Podemos competir con cualquier equipo y les pondremos las cosas lo más difícil posible, aunque su equipo sigue genial y concede muy poco fuera de casa".

- En-Nesyri y su futuro: "Cuando compites con jugadores como Messi y Luis Suárez es muy difícil. Youssef todavía tiene 23 años y tendrá sus momentos, de eso no hay duda. Tiene que escuchar su corazón, sabiendo que se siente bien aquí y tiene un futuro impresionante por delante. El Sevilla es el club perfecto para que siga desarrollándose y creciendo".

- ¿Su retirada?: "Actualmente tengo 33 años y no me planteo retirarme, pero debo decir que he cumplido mi sueño de volver a Sevilla. Me quedan tres años de contrato y lo que quiero es ganar más títulos con el club más importante en el que he jugado en mi carrera".