La llamada a Rakitic desde Barcelona

Importantísima victoria la conseguida por el Sevilla FC este pasado domingo, ante el Atlético de Madrid (1-0). Un triunfo que afianza a los de Julen Lopetegui en la cuarta plaza de LaLiga y que aprieta aún más la clasificación en la cima.

Sobre ello se ha referido el sevillista Ivan Rakitic en El Transistor de Onda Cero, donde ha recnocido que recibió alguna llamada de Barcelona solicitando un 'favor' ante el Atlético. "Me habían escrito unos amigos de Barcelona, en plan, ya sabes lo que tenéis que hacer... pero aquí cada uno lucha por lo suyo, nosotros queremos estar en Champions League", comentó Rakitic.

Con otro amigo, Luis Suárez, coincidió el croata sobre el césped del Sánchez-Pizjuán. Excompañero suyo en el FC Barcelona, la del domingo no fue la mejor noche del uruguayo. "He hablado con Luis Suárez, intercambiamos camisetas en el Wanda; cuando pierdes no tienes amigos, ni Suárez ni nada, a nadie le gusta perder", añadió.

Por último, Ivan Rakitic se mostró contento por la victoria y destacó: "La victoria fue muy merecida".