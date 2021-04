Lopetegui, Emery, Sampaoli y los retos que le quedan al Sevilla FC.

La victoria del Sevilla FC ante el Atlético de Madrid ha abierto y de qué manera la lucha por LaLiga. Incluso hay algunos aficionados, los más osados, que se atreven a decir tras de lo de anoche que el equipo deben mirar a ese liderato, pues para ello están más cerca del primero (ocho puntos) que del quinto (doce). Sea como fuere y aunque los análisis se suelen hacer a final de temporada, toca poner un poco en perspectiva este a Sevilla FC de Lopetegui.

Cierto que la temporada pasada sólo quedó manchada por la pronta eliminación copera ante el Mirandés pero también es cierto que bien la limpió la cuarta plaza en Liga y la consecución de la sexta Europa League en Colonia. Esta temporada ya no se conseguirá tocar plata (a no ser que al Sevilla le de por liarla en LaLiga) pero éste es aún si cabe más meritorio que el anterior. La plantilla de Lopetegui fue la última en terminar de competir el año pasado y apenas comenzó LaLiga dos jornadas más tarde que el resto, compitiendo entre semana y fines de semana durante todo el 2020 y el presente 2021. Es la exigencia de la competir con los grandes y en el Sevilla FC se asume como algo cotidiano, no como una excepción.

A estas alturas de temporada el Sevilla suma ya 58 puntos, siete más que el Sevilla de la 20/21 a en la jornada 29 que tenía 51. Y para poner más en perspectiva la buena temporada blanquirroja hay más datos. Como el que arroja @pedritonumeros y que sitúa a Lopetegui en la jornada 29 a la misma altura de puntos que las dos mejores de la historia del Sevilla: la 14/15 de Emery y la 16/17 de Sampaoli.

Tanto el vasco como el rosarino sumaban los 58 puntos que tiene hoy el Sevilla FC en la jornada 29 de LaLiga. Esto quiere decir que el Sevilla aún tiene ante sí retos importantes en este tramo final de temporada. Sampaoli acabó cuarto con 72 puntos aquel año, Emery lo hizo quinto pero con 76 puntos, siendo la puntuación más alta en la historia del Sevilla en LaLiga. ¿Llegará Lopetegui?

Para ello le quedan 27 puntos en juego. Al de Asteasu le valdría con sumar 14 puntos más para igualar al argentino, y cuatro más, 18, para alcanzar al ahora entrenador del Villarreal. 18 de 27 y con LaLiga buscando dueño...