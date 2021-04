Sergio Ramos y su salida del Sevilla FC: "Se le mintió al sevillismo"

Desde que abandonó el Sevilla FC en el verano de 2005, con apenas 19 años, Sergio Ramos ha sido el foco de las iras de la afición nervionense cada vez que ha pisado el césped del Sánchez-Pizjuán con la camiseta del Real Madrid. Pero el camero nunca ha escondido sus sentimientos por el club donde se crió. El problema, según ha desvelado en el documental 'La Leyenda de Sergio Ramos', que se estrena este viernes en Amazon Prime Vídeo, es que José María del Nido le 'vendió' al sevillismo una versión muy diferente a la realidad.

"El mayor error fue no dar explicaciones. Dejé que otros contaran la historia por mí. Mi fichaje por el Real Madrid fue un traspaso acordado entre clubes. Florentino Pérez y José María del Nido eran los presidentes. Jamás fue el pago de una cláusula como se vendió. Eso generó que la afición no me tratase con el mismo cariño que yo siempre les he tenido y siempre tendré", ha asegurado el defensa.

En todos estos años, aunque desde el Sevilla FC se ha intentado limar asperezas en los últimos tiempos, se han vivido episodios llenos de tensión, con celebraciones polémicas por parte del madridista que enervaron a su antigua afición. Pero Ramos insiste al responsabilizar a otros y asegura que volvería a celebrar sus goles con la misma rabia en Nervión: "Se le mintió al sevillismo y eso es lo que hizo que a mí se me recibiera de una manera muy dolorosa. No perdonaré nunca el dolor que pasaron mis abuelos o mis padres, que no pueden pisar a día de hoy el campo del Sevilla. Por eso he actuado con esa ira cuando he marcado... Por todo lo que han sufrido sobre todo los míos. Y volvería mil veces a tomar la misma decisión, pero nunca dejaría que se contase como se hizo".

Pese a todo, el campeón del mundo vuelve a dejar claro sus colores, por si aún hay algún seguidor blanquirrojo que lo dude: "Soy sevillista, lo seré hasta la muerte, pero también puedo decir en mayúsculas y con la boca grande, que soy el capitán del Real Madrid y la selección española".