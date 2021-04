'Empujan' a Lacazette a salir del Arsenal, con el Sevilla FC entre sus postores

Semanas atrás, el Sevilla FC era incluido en la lista de pretendientes de Alexandre Lacazette por la ESPN, que también citaba a Roma o Atlético de Madrid entre los clubes que sigue de cerca al atacante francés. El tiempo dirá si la entidad de Nervión, que tiene pensado acometer una o varias ventas importantes en verano, tendrá capacidad para entrar en tamaña disputa. Pero lo que sí va ganando fuerza es la posibilidad de que el Arsenal coloque en el mercado a un jugador por el que pagó 53 millones de euros y al que sólo le resta un año de contrato, de ahí que su precio vaya a ser mucho más bajo, convirtiéndolo en una auténtica oportunidad de mercado.

Según 'The Guardian', el Arsenal se ha tomado un tiempo y ha aplazado cualquier decisión a final de temporada, algo que ya ha dado a conocer a todas las partes interesadas. Pero al mismo tiempo 'The Sun' va más allá y asegura que los 'Gunners' ya han tomado la decisión de realizar una profunda reestructuración de su plantilla de cara a la 21/22. Tras una decepcionante campaña en la Premier League, en la que marcha décimo a diez puntos de la Champions, el conjunto londinense planea una revolución y, según el citado medio, sólo hay seis jugadores intocables: Thomas Partey, Kieran Tierney, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhaes y Martin Odegaard, cedido por el Real Madrid y cuya compra intentarán.

De este modo, Lacazette y Aubameyang se presentan como dos de las grandes bazas para hacer caja y revitalizar las arcas de un club que no podrá contar con los ingresos de la máxima competición continental, si bien el hecho de que el francés acabe contrato en 2022 juega en su contra.

Paralelamente, las críticas a Lacazette son cada vez más feroces, lo que alimenta esa posibilidad de que haga las maletas en verano. Así, Jamie Carraguer, ex futbolista del Liverpool y ahora comentarista televisivo, ha señalado directamente al delantero galo, Willian y Nicolas Pépé, despachándose a gusto: "Deshazte de ellos. Quédate con Arteta y haz que los jugadores jóvenes entren en el equipo. ¿Ha sido realmente Lacazette la respuesta? No. Willian ha sido un desastre de fichaje y Pépé no es su edad ni su precio, en realidad, simplemente no es lo suficientemente bueno".

Del mismo modo, el ex seleccionador inglés, Gary Neville, también atacó con dureza el ataque de los 'Gunners' tras la clara derrota frente al Liverpool por 0-3 el pasado fin de semana, cargando de nuevo las tintas contra Lacazette, Pepé y, en su caso, Aubameyang. "Tengo que decir que hay algunos delanteros que parecen una pequeña mafia. Parecía un pequeño grupo de jugadores que no estaban cómodos. Como si hubiera una desconexión entre ellos y el entrenador. El esfuerzo de esos delanteros ante el Liverpool fue una broma. La falta de energía... Creo que Mikel Arteta se sorprendió por la falta de actitud", sentenció.

Críticas, en definitiva, que empujan de algún modo a Lacazette, que en mayo cumplirá 30 años, a buscar una salida. 'Novias', pese a todo, no le van a faltar, incluyendo la prensa inglesa al Sevilla FC entre los clubes que están atentos a su situación.