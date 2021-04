Nada debe elevarse a definitivo en el mundo del fútbol hasta que se rubrica por escrito (que le pregunten a Pepe Castro y a Vitolo, por ejemplo), pero todo apunta a que la opción de Arek Milik para la delantera del Sevilla FC 21/22 tiene pocos visos de critalizar de cara al próximo verano. Pocos, por no decir prácticamente ninguno.

"Milik no irá al Sevilla FC". Con esa rotundidad responden desde el entorno más íntimo del delantero polaco a la pregunta de ESTADIO Deportivo sobre el interés sevillista que llega desde Italia, el cual no es nuevo. Pues viene de años atrás, cuando Milik se acabó decantando por el Nápoles. El polaco sigue en la agenda de Monchi, pero este verano tampoco será. Al menos por ahora.

Y no porque el actual atacante del Marsella no quiera lucir como sevillista, o porque el Sevilla FC y Monchi no hayan pensado de nuevo en él en esta ocasión. Todo lo contrario. Se debe a una cuestión meramente económica: el polaco solicita una ficha bastante elevada y el director deportivo del Sevilla FC no está dispuesto, por ahora, a pagarla. Así los explican las citadas fuentes, señalando a Juventus, Marsella y Atlético de Madrid como los clubes que mayor interés han demostrado hasta la fecha, junto algún otro al que no le ha dado prioridad el atacante.

Los 12 millones de euros que marca la cláusula de rescisión que firmó para aceptar ir al Marsella en enero presentan a Milik el próximo verano como una auténtica ganga, aunque la realidad es que existe un huevo de pascua; una trampa. Y es que la operación, un tanto extraña, estaba cuadrada de tal forma que todos ganaran (unos más que otros). Prácticamente apartado en el Nápoles, Milik aceptó rebajarse el sueldo hasta los tres millones de euros netos por curso si incluían dicha opción, amén de que necesitaba un club que le sirviera como trampolín de cara a no caerse de la convocatoria de su país para la próxima Euro.

El Marsella, que no podía abonar un traspaso en enero, acordó con el Nápoles un préstamo por seis meses con una obligación de compra a final de temporada a cambio de ocho millones, que pueden acabar siendo diez en base a variables del futbolista por su rendimiento. De ahí los 12 kilos de la cláusula: una vía de escape para Milik, por un lado, y una forma de recuperar la inversión realizada por el OM, con algo de beneficio, tan sólo seis meses después.

Ahora, Milik solicita un contrato por varias temporadas a razón de cuatro kilos netos por curso más variables; una fórmula con lo que recuperar lo perdido en Marsella. Y claro, en esas condiciones, a Monchi no le interesa, tal y como aseguran las citadas fuentes solventes a ED. Al menos por ahora, siendo sólo factible algo así si En-Nesyri cambiara de aires en verano a cambio de una millonada.

A día de hoy, lo que está claro es que Milik y los suyos ven prácticamente imposible el poder defender la elástica del Sevilla FC el próximo año, a pesar de que tanto al delantero como a su entorno le encantaría dicha posibilidad. De hecho, en los últimos meses no ha habido ninguna conversación entre las partes, siendo el último contacto entre Monchi y el futbolista el pasado verano, cuando Monchi ya le transmitió hasta dónde podría llegar.

"El Sevilla FC es un gran club que juega en una competición fantástica. No escondo que la Liga española es mi opción preferida", llegó a decir hace unos años el delantero polaco, cuando el Sevilla FC trataba de ficharlo procedente del Ajax y acabó firmando por el Nápoles a cambio de 32 millones de euros. Su destino el próximo año podría ser LaLiga, pero no Sevilla FC. Actualmente, el Atlético del Cholo es el que más cerca lo tiene, con permiso de una Juventus y un Olympique de Marsella que también están apretando fuerte.