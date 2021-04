Bono: Dmitrovic, Vaclik y el futuro de la portería del Sevilla

La portería del Sevilla FC está en buenas manos. El buen momento de forma por el que atraviesa Yassine Bono ha convertido al internacional marroquí en uno de los porteros más en forma de toda Europa, luchando actualmente con Oblak (At. Madrid) por el Zamora de LaLiga. Sobre ello y mucho más se ha referido el guardameta sevillista en su entrevista con ESTADIO Deportivo, una amena conversación en la que Bono tampoco ha tenido reparos para referirse al futuro del arco nervionense, con Tomas Vaclik cerca de finalizar su contrato y con pocas opciones de continuar, teniéndolo el Sevilla FC ya cerrado con Dmitrovic para el próximo año.

"Yo, con Tomas ( Vaclik ) siempre tuve una buena relación; una competencia sana, bonita; que hace crecer a todos", ha explicado Bono durante su conversación a ED, donde también ha indicado que no ha hablado con el checo sobre su futuro próximo: "No no tuve ninguna conversación con él. Yo, en cualquier momento, estoy aquí para hablar con él o sobre cualquier cosa. Siempre hablé con él, siempre lo apoyé, y eso no va a cambiar".

Y hablando de competencia, la que Bono tendrá el próximo curso por la portería sevillista, siendo Dmitrovic, que acaba contrato con el Eibar, su futuro compañero: "Al final, en un club como el Sevilla FC, la competencia es algo importante y algo que hace crecer al grupo. Lleva al equipo hacia adelante. Ayuda a lograr objetivos y lograr cosas importantes. Nosotros estamos preparados para eso. A mí, siempre que me preguntan si el arco del Sevilla es mío, yo lo único que sé que es mío son mis objetivos y mis retos. Eso sí que me pertenece. Luego, el arco del Sevilla FC es el de un gran club y es de todos".

Sobre esa lucha futura por la portería blanquirroja, apostilló Bono: "Yo soy un jugador del club que está preparado para lo máximo cada vez que se lo piden. Y nada más, no voy pensando en otras cosas".