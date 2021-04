Suso y LaLiga: "No es el objetivo pero me encantaría meter fuego, si podemos crear problemas...".

Es uno de los hombres importantes en el sistema de juego de Julen Lopetegui desde su llegada en enero de 2020 y pese a que llegó acostumbrado a otro estilo de juego cómo él mismo reconoce, ahora Suso se siente totalmente adaptado a este Sevilla. "Cuando llegué era un ritmo diferente, yo estaba acostumbrado a otra cosa, aquí se corría mucho más a lo que yo estaba acostumbrado, también me lesioné un par de veces y no tuve a continuidad que me hubiera gustado. Ahora me encuentro muy bien, el equipo es un complemento de muchas cosas, yo entro por dentro, Jesús sube su banda, Ocampos por la otra... yo creo que nos complementamos muy bien", ha dicho el gaditano en los micrófonos de Deportes Cope Sevilla.

Y gran parte de culpa la tiene el míster, Julen Lopetegui, al que Suso conoce muy bien y del que destaca dos cualidades. "Te diría que es bastante trabajador y muy perfeccionista. Hoy hemos tenido una charla del partido y te lo intenta dejar todo bien mascado, dejarte claras las cosas buenas del rival y dónde le podemos atacar. Es muy perfeccionista", ha recalcado.

Y como lo es Lopetegui, también lo es Monchi, al que le gusta dirigirse a la plantilla en alguna que otra ocasión durante la temporada y como hizo antes del partido ante el Atlético de Madrid. "Ahora mismo ni me acuerdo de lo que dijo si te soy sincero, diría algo del coronavirus, que siempre lo dice, está obsesionado con eso", recordó Suso entre bromas, aunque admitió que siempre vienen bien: "Veníamos del parón y después de eso puedes que no vuelvas con las mismas ganas, el partido después del parón siempre es raro y él insiste en eso".

El parón vino bien para recuperar: "Necesitábamos un parón para descansar, desconectar, ahora sin Champions ni Copa tenemos otra manera de preparar los partidos y nos viene bien".

Puede el Sevilla pelear esta Liga: "La idea nuestra no pasa por pensar en que podemos o tenemos opciones. La idea nuestra es consolidar el cuarto puesto, sería el segundo año consecutivo, es motivo de que el club está creciendo y trabajando bien".

Pero si a falta de cinco jornada están ahí...: "Evidentemente a quién no le gustaría pelear por la Liga... pero no creo que sea el objetivo nuestro ni tengamos que ponernos eso en la cabeza. Pensamos en la Champions, que sería fantástico para el club y la afición".

Eso sí, no renunciaría a dar guerra si hay ocasión: "Si te soy sincero te puedo decir eso, que nuestro objetivo no es la Liga, pero me encantaría meter fuego, claro que sí, si podemos crear problemas mucho mejor, estar compitiendo con esos tres equipazos imagínate... A mí me encantaría estar ahí arriba y dar por culo a los tres que están ahí, pero también te digo que no es una realidad ni un objetivo nuestro, pero si se da la posibilidad, claro que sí, me encantaría quedar segundo, imagínate ya primero. Me encantaría a mí y a todos. No es nuestro objetivo, está ahí, es verdad, pero tenemos que seguir nuestra línea".

El único pero fue en la Copa: "Es lo que quema pero no por perder, perder contra el Barça es algo que puede pasarte, tiene un equipazo, pero la manera en la que nos metieron los tres goles no es la del Sevilla. Si me hablas de la Champions, caímos en Dortmund pero mira cómo jugamos"

El mejor Suso y las opciones de la Selección: "A más puedo llegar seguro, en Italia tuve ocho o nueve meses a un nivel muy bueno. En esta última convocatoria tenía mucha ilusión por ir, ahora ya sólo queda la Eurocopa, en parte también depende de mí y de mi equipo. Si sigo así creo que hay posibilidades".

Lo que más le gusta y la calidad del Mudo. "Lo que más me gusta es crear juego y superioridad, es algo que se me da bien, con Jesús me entiendo muy bien. ¿El Mudo? Siempre digo que tiene cositas, pero yo creo que tengo más cositas que el Mudo", finalizó entre risas.