Lopetegui: el Celta, los halagos de Del Bosque, el estado de En-Nesyri...

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla FC, ha atendido a los medios de comunicación durante la rueda de prensa telemática previa al encuentro de este lunes (21:00 horas) ante el Celta de Vigo en LaLiga. Una cita que se antoja crucial para los intereses sevillistas, jugándose tres puntos con los que intentar de amarrar aún más una cuarta plaza de la tabla que le permita asegurar su participación en Champions el próximo curso y mirar hacia arriba en este tramo final de la temporada.

Sobre el cambio que ha experimentado el Celta desde que arribó Coudet, prácticamente debutando ante el Sevilla FC en la primera vuelta de la LaLiga, dijo: "Totalmente. Es un equipo plagado de buenos futbolistas y con una manera de jugar muy acorde a la calidad que el equipo tiene. Muy intenso y que hace muchas cosas bien. Es uno de los equipos que mejor juega el fútbol. El Celta es uno de los rivales más complicados de LaLiga por muchos motivos: por la calidad de sus futbolistas y por la evolución de sus jugadores. Será un partido muy exigente".

Al respecto, siguió argumentando Lopetegui: "Ya en el partido de ida fue un encuentro duro en el que nos crearon muchas ocasiones y en el que por momentos estuvieron dentro de la posibilidad de sacar puntos. Fue complejo y la evolución ha sido grande, el trabajo colectivo del equipo se nota mucho. Es un equipo muy intenso en todo lo que hace y que impone un ritmo muy alto. Tenemos que ser capaces de asumir el reto que nos va a presentar un muy buen equipo como es el Celta".

Más allá de su próximo rival en LaLiga, el próximo lunes, Lopetegui también se ha referido a otras cuestiones:

- El parón y la buena imagen ante el Atlético: "Ya pasó el descanso, ha sido para todos los equipos. Ahora hemos tenido una semana de trabajo, incluso un poco más porque jugamos el lunes y todos los equipos partimos de una situación más o menos parecida. Trataremos de llegar de la mejor manera posible. Miramos un poco a la dificultad que tenemos delante y nos ilusionamos con un partido bonito como el que vamos a tener el lunes".

- El estado de la plantilla y de En-Nesyri, con molestias durante la semana: "Un poco el ritmo de toda la temporada ha sido jugar cada tres o cuatro días. Prácticamente no hemos podido entrenar en todo el año. Ahora es un escenario diferente. Tratamos de aprovechar el tiempo que tenemos para recuperar. En el caso de Youssef (En-Nesyri) y algún jugador más han tenido unos problemillas y no han podido entrenar como hubiéramos querido. Ahora toca esperar a mañana para la convocatoria y para el once de Balaídos".

- Halagos de Del Bosque: "No estamos pendientes de las opiniones. Nuestro trabajo es preparar el partido que tenemos delante, dándole el espacio al equipo con jugadores de muy alto nivel y prepararnos muy bien para eso. Todo lo demás€ La realidad competitiva es donde te deja la clasificación al final de la temporada. Todo lo demás son películas. Tenemos que afrontar cada partido como si fuera el último".

- El Clásico: "Voy a verlo como aficionado al fútbol, pues son partidos muy bonitos y a la gente del fútbol nos gusta verlo".

- Las palabras de Suso: "He leído la entrevista al completo y no dice exactamente eso. Dice muchas otras cosas. No se sale de lo que te acabo de decir. Afrontamos cada partido con la máxima concentración y ambición. Yo sé que a vosotros os da mucho juego, pero nosotros no estamos aquí para eso. Estamos para trabajar bien el partido ante el Celta".

- Momento de forma del Sevilla: "Yo no lo compararía con ningún momento. Está en el momento que está y las circunstancias son las que son. Tenemos que adaptarnos para aprovechar de la mejor manera posible el espacio que tenemos de trabajo. La preparación de los jugadores no es sólo colectiva, sino también está muy individualizada".