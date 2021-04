La oferta con la que el Inter habría convencido a Mandi

Hasta que Mandi no se pronuncie en estos días no será oficial, pero todo apunta a que su futuro no seguirá vinculado al Betis. Así lo avanzó ESTADIO Deportivo días atrás y en esa misma línea siguen apareciendo informaciones en el extranjero.

Si este diario informaba días atrás de que la decisión de Mandi estaba dirigida a decidirse por una de las otras tres ofertas que tenía sobre la mesa, siendo la renovación con el Betis la cuarta, ahora Le Buteur informa de cuáles serían las condiciones de la oferta del Inter de Milan para intentar convencer a Mandi. Una propuesta que habría acabado de convencer al internacional argelino, que viene avanzando en las negociaciones con el conjunto italiano a lo largo de los último días.

Se trata, según el citado medio, de un contrato por cuatro temporadas a razón de dos millones de euros netos por curso, justo la cantidad que Mandi venía solicitando en Heliópolis para acabar renovando y que, con motivo de la pandemia, era totalmente imposible a día de hoy. De hecho, la propuesta del Betis estaba en torno al millón y medio por curso (variables incluidas), ascendiendo de manera progresiva a lo largo de los años como consecuencia del plan de ajuste económico por el coronavirus.

Mandi, ahora, tendrá que comunicar de manera formal cuál acaba de ser su decisión. Una noticia que, según las partes, se espera a comienzos de la semana que viene. Está por ver, por tanto, si finalmente el central se acaba decantando por el Inter, como todas las filtraciones apuntan, contando con el Lyon y algún otro club también muy interesado en hacerse con sus servicios.