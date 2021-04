El duro mensaje de Pellegrini para Loren, con los días contados en su Betis, se escucha en Italia

Manuel Pellegrini es un técnico directo y sincero, para lo bueno y lo mano. No le ha temblado el pulso a la hora de incentivar a actores teóricamente secuandarios, como Lainez, Ruibal, Juanmi o Joel, e impulsar carreras incipientes como las de Rodri, Paul o Miranda. No obstante, por el mismo motivo, cuando no está contento con un determinado rendimiento tampoco se anda con medias tintas. Que le pregunten a Loren Morón, quien parece tener los días contados en el Real Betis, al menos mientras el técnico chileno siga como entrenador.

Como ninguno de sus delanteros ofrecía un rendimiento óptimo, Pellegrini comenzó la temporada rotando a los tres; sobre todo a Tonny Sanabria y al propio Loren. Por pura matemática, la marcha del paraguayo al Torino en el mercado invernal parecía asegurar más minutos para el marbellí. Sin embargo, lejos de mejorar, su situación en el club verdiblanco parece haber tocado fondo al ser eclipsado por el despertar goleador de Borja Iglesias en este 2021 y ha sido incluso adelantado por Juanmi Jiménez como primer relevo para el Panda.

No obstante, el golpe definitivo fue el duro mensaje que el míster bético le envió el pasado domingo ante el Atlético de Madrid. Aunque no estaba Borja por lesión, Loren no tuvo ni un minuto. Antes que al '16', Pellegrini colocó arriba a Joaquín y Fekir para luego dar entrada a Juanmi en el sitio del capitán. Queda claro, más evidente que nunca, que al técnico del Betis no le gusta el malagueño o no le cuadra en su idea. Y éste comienza a asumir que ha llegado el momento de retomar esos planes de salida que tenía hace tres años, cuando Setién y Serra lo impidieron promocionándole al primer equipo.

Como en el caso de su compañero Sanabria, las mejores opciones para Loren Morón llegan desde Italia. No es la primera vez que su nombre sale como futurible de clubes de la Serie A. Atrás quedó un más que considerable interés del Nápoles. Ahora, diversos medios de este país mencionan a Lazio, Atalanta y Fiorentina como candidatos a acoger al canterano del Betis, a quien tasan en unos 20 millones de euros, aunque confían en que su ostracismo reduzca su precio. Ésa, desde luego, es la cifra que hasta hace no mucho pedían en las oficinas del Benito Villamarín, pero en la última ventana de transferencias ya rebajaron varios millones ese escalón.

En cualquier caso, el club necesita vender y el delantero, después de amagar varias veces con marcharse, empieza a asumir que no le queda otra que probar fortuna lejos del Betis, que además está peinando el mercado y ha vuelto a interesarse por Rafa Mir, delantero de 23 años que también puede actuar como extremo y que este curso suma 12 goles con la SD Huesca.

Loren marcó siete tantos en su primera media temporada en la 17/18; hizo ocho en la 18/19 y subió hasta los 12 en la pasada campaña pese a partir de inicio como suplente de Borja. Sus cifras son buenas, pero esta temporada es la que menos ha jugado de todas: sólo lleva un tanto, no supera los mil minutos de juego (995' entre Liga y Copa), únicamente ha sido titular nueve veces y, el dato más significativo, sólo ha participado en uno de los últimos cinco encuentros oficiales del Betis.