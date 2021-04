Fekir, "cómodo" con su rol en el Betis: "Aquí me dan confianza y mucha libertad"

Mejor jugador francés del primer trimestre de 2021, según el Observatorio del Fútbol CIES, Nabil Fekir concede una entrevista en el último número de la prestigiosa revista 'France Football', que sale a la venta este martes, en la que analiza muchos aspectos de su vida y de su profesión. Ya se conocen algunos extractos, que dan idea de cómo es el astro francés en su intimidad y cuánto de importante es para él un balón, como titulará su autor: "Sin él, soy infeliz".

"Éste (el de número 10) es el trabajo con el que soñaba desde que era pequeño. Aquí es donde me siento más cómodo. El entrenador confía en mí y me da mucha libertad. Soy una especie de electrón libre. Eso es exactamente lo que me gusta. Contamos con un equipo de calidad. Tengo un poco de experiencia y trato de llevarla al equipo lo máximo posible; doy todo lo que tengo. Después, si el entrenador quiere ponerme en otro lugar, en una banda, aún más abajo... No hay problema. Estoy disponible para el equipo", comienza el atacante, satisfecho con Pellegrini por ubicarle como segundo punta en sus esquemas.

Para Fekir, Zinedine Zidane fue siempre su referencia: "Es un jugador que me hizo soñar y me hizo querer triunfar. Hatem Ben Arfa, también. Tuve la oportunidad de verlo jugar en Lyon cuando era más joven. Éstos son los jugadores que me inspiraron". Y los toma como ejemplo para definir su rol en Heliópolis: "Debo ser el que organiza el juego, el que debe hacer jugar a los demás, el que debe ser decisivo para el equipo, marcar, dar asistencias... Es el jugador un poco importante del equipo. En realidad, todos son importantes, pero es cierto que el centrocampista tiene un gran lugar en el fútbol de hoy. Para mí, un buen centrocampista es lo que hace hoy la fuerza de un equipo. Tienes que ser fuerte en este sector. Y no estoy hablando solo del '10'. También estoy hablando de recuperadores y 'relacionadores'. Es este conjunto lo que es importante en un equipo".

El '8' verdiblanco cree que, "cuando eres un jugador de fútbol, en general, usas tu cerebro. El fútbol se juega con los pies, pero también mucho con la cabeza. Cuando estás en el medio del campo, es cierto, hay más presión, porque hay más jugadores y hay que pensar más rápido. Pero todos los jugadores juegan con la cabeza", refiere el campeón del mundo, que cree que su demarcación "ha evolucionado y cambiado, como el fútbol, ??por cierto. Hoy, los laterales no son los mismos que hace treinta años. El fútbol está evolucionando y las posiciones, también. Los laterales ofrecen más soluciones. Para ser un buen equipo, hay que ser bueno por delante y bueno por detrás. Antes, no era necesariamente así. Antes, el lateral era el que defendía bien. No se le pidió que anotara ni que brindara asistencias".