El 'zasca' de Juan Cala a Pablo Iglesias: empieza a saldar cuentas.

Juan Cala ha vivido unos días en el ojo del huracán después de que fuera señalado directamente por Diakhaby de haberle llamado supuestamente "negro de mierda" durante el Cadiz-Valencia. Ante este supuesto episodio racista muchos aficionados al fútbol, políticos y gran parte de la sociedad en general ni siquiera espero a ver un vídeo claro en el que probaran dicho insulto, no respetaron la presunción de inocencia y cargaron contra el lebrijano.



LaLiga entró de oficio para investigar los vídeos y audios del supuesto episodio racista y finalmente no se probó ningún insulto de Cala a Diakhaby, tal y como el cadista había defendido días antes en una rueda de prensa. Pero Juan Cala no olvida los días malos que ha pasado, tanto es así que el primero con el que ha ajustado cuentas ha sido Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y actual candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid.



Iglesias ha publicado un tuit hoy en el que anuncia que tomará acciones legales contra el periodista Eduardo Inda tras asegurar éste que su partido político, Podemos, ha señalado a periodistas durante la campaña electoral de Madrid. "Vamos a emprender acciones legales contra Eduardo Inda por esto que ha dicho hoy en el programa de Ana Rosa. El silencio de la presentadora mientras, entre insultos, nos acusaba falsamente de delitos gravísimos, simplemente revela lo que es la ultraderecha mediática", escribía Iglesias.





No podemos aceptar insultos y agresiones racistas ni en el deporte, ni en la calle, ni en los medios de comunicación. Y ya está bien del blanqueamiento cómplice de los que dicen "ni nazis, ni judíos, ni fascistas ni antifascistas". Toda nuestra solidaridad con Diakhaby pic.twitter.com/Bpe6l4TjIB — Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) April 4, 2021

Predique usted con el ejemplo Señor @PabloIglesias — Juan Torres Ruiz (@JuanCala_16) April 12, 2021

Y evidentemente Cala no se ha podido contener tras sufrir, por Iglesias entre otros, el haber sido señalado de racista y le ha contestado con un: