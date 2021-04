El Betis se cuela en un cómic de Marvel

Ver a un aficionado del Betis con una elástica de las trece barras se ha convertido en algo prácticamente habitual que hoy por hoy no sorprende demasiado, por muy lejos del Benito Villamarín, Heliópolis y la capital hispalense que esto suceda. Más llamativo, en cambio, es encontrárselo en un cómic del universo Marvel. Y eso es lo que ha ocurrido.



De hecho, se ha hecho viral el vídeo de un fan del universo Marvel que por sorpresa se encuentra una ilustración en la que peude verse a un bético con la indumentaria verdiblanca. Éste ha corrido como la pólvora por las redes sociales hasta el punto de que el propio dibujante se ha referido a ello.



Todo comienza con el estreno de la serie del universo Marvel 'Falcon y el Soldado de Invierno' por parte de Disney, lo que ha empujado a la editora de los cómics para sacar un volumen que reúne los cómics en los que se han basado los creadores de la compañía de entretenimiento para crear su último gran lanzamiento. Por ello, el seguidor del vídeo se hizo con el cómic 'El nuevo Capitán América: el Soldado del Mañana', que recopila las historias en as que se basa la serie. Al abrir sus páginas... Una camiseta del Betis.



El dibujante del cómic, Carlos Pacheco, ha aprovechado que el vídeo se ha hecho viral para contar que desde hace muchos años hay españoles detrás de estas creaciones. Además explica que el hecho de meter a un chico con la camiseta del Betis ha sido el siguiente: "En más de una ocasión me he encontrado por las calles de NY a gente con chandals o camisetas del Betis, cosa que me ha hecho sonreír cuando ha ocurrido, claro. Un 'VIVARBETIHHH' a modo de saludo y que sea devuelto con un solemne 'MANQUEPIERDAAA OEOEOEEEE' en pleno Park Avenue es algo demasiado surrealista como para no hace que ocurra".





1- Al parecer es viral el video de este fan de la serie de @Marvel The Falcon & Winter Soldier en el que se sorprende por ver una camiseta del Betis en un comic del Capitán America. Supongo que quienes han llegado a los supers por las pelis y las series no están al tanto de...+ pic.twitter.com/im3nCLYy0k — Carlos Pacheco (@Cpachecoficial) April 14, 2021

También cuenta que el cómic es antiguo pero la edición Deluxe publicada y la que enseñan en el vídeo es de septiembre de 2020 y recopila varias de las historias publicadas entorno al año 2014 y que explican la historia del Capitán América después de que Steve Rogers dejara de serlo y uno nuevo tuviese que enfrentarse a Hydra, que es en la que está inspirada la serie de Disney Plus