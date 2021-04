Álex Moreno abre la puerta a una posible salida del Betis: "Grandes clubes han llamado a mi agente"

La temporada pasada arrancó con buen pie y sonó con fuerza el interés de equipos de la Premier y la Bundesliga dispuestos a ofrecer al Real Betis una oferta de dos dígitos por él, antes de perder la titularidad en favor del cedido Alfonso Pedraza después del confinamiento. En verano, no llegó nada lo suficientemente atractivo. Esta campaña, más de lo mismo. Álex Moreno perdió el puesto con Juan Miranda y justo cuando comenzaba a recuperarlo y había encadenado buenos encuentros (asistencia en el 1-1 ante el Atlético), un penalti absurdo echó por tierra el 2-1 ante el Valencia que habría dejado al equipo verdiblanco quinto en la tabla.

Pese a ello, aunque no acaba de encontrar la regularidad en el Betis, el carrilero izquierdo sigue llamando la atención a clubes de todo el continente, hasta el punto de que en las últimas semanas se ha hablado mucho en Francia de su posible fichaje por el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli; una posibilidad por la que ha sido preguntado el propio Álex, que ha admitido el interés y ha dejado la puerta abierta a una salida, aunque remarcando al mismo tiempo su pleno compromiso con el equipo heliopolitano y sus ilusionantes objetivos.

"Es verdad que han llamado grandes clubes a mi agente pero yo no sé nada. Estoy centrado en acabar LaLiga entrando en Europa con el Betis y no sé nada más. Me ha dicho mi agente que me centre en el Betis, en lo mío, en los partidos que nos quedan. Es cosa de los agentes y es un orgullo que grandes clubes se fijen en mí", ha manifestado el futbolista catalán en una entrevista a beIN Sports Francia en la que repasaba su momento: "Vengo jugando, estoy cómodo y el equipo está bien".

"El Betis tiene que estar lo más arriba posible, entrar en Europa. Estamos ahí para entrar, queremos llegar al final de temporada dependiendo de nosotros mismos y no del rival. Que sea así y entrar en Europa porque es nuestro reto", añadió un Álex Moreno que guarda esperanzas de cara a ser convocado por Luis Enrique y estrenarse así como internacional absoluto, algo para lo que se ve más que preparado.

"Mucha gente me ha dicho que tengo nivel para estar en la selección. Me gustaría estar ahí, está claro", señalaba el lateral del Betis, quien se deshizo en elogios hacia todo un campeón del mundo con Francia como es su compañero Nabil Fekir, con quien considera un lujo compartir vestuario y del que habla maravillas a nivel personal.

"Desde que vino es se le ve muy buena gente, muy buena persona e influye mucho en el juego. Fekir es una pieza importante en el equipo y seguro que para estos partidos finales que quedan nos va a ayudar mucho, como lleva haciendo desde el principio, para que podamos conseguir el objetivo de estar Europa todos juntos", ha concluído.