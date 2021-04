Florentino Pérez: "¿El Sevilla? Podría venir perfectamente sí..."

Florentino Pérez se pasó anoche por el plató de 'El Chiringuito' para defender el nuevo formato de competición europea que él lidera, la Superliga, y de paso, dejar abierta la participación del Sevilla en la misma, supuesto por el que fue preguntado. "Cinco equipos vendrán por méritos deportivos. ¿El Sevilla? Podría venir perfectamente sí... Está abierto, no es una Liga cerrada. Creemos en los méritos de todos los equipos", explicó Florentino Pérez aunque el Sevilla FC ya emitió un comunicado en el que mostraba su rechazo frontal a este nuevo torneo.

Y es que para el presidente del Real Madrid, el actual formato de la Champions League está obsoleto: "Hay partidos de escasa calidad. Un Barcelona-Manchester es más entretenido que un Manchester contra un equipo más modesto de Champions. Tenemos 'fans' en el mundo entero. Eso es lo que da dinero, no dan dinero otras competiciones. Y ese dinero es para todos, esto es una pirámide. Si los de arriba tenemos dinero... Si no se genera el dinero, no existe".

Florentino Pérez también habló sobre el rechazo a esta competición de clubes como Bayern de Múnich o Borussia Dortmund y otros como el PSG que aún no se ha pronunciado: "Al PSG, de momento, no le hemos invitado, ni a los dos alemanes. Podemos ser 15 y otros cinco que van alternando. ¿El Bayern? Cuando ha salido esto, no sé por qué alguien ha dicho que vamos a acabar con las Ligas y nadie con sentido común quiere acabar con las Ligas. ¿En Inglaterra van a acabar con la Premier? También tendrán derecho la Roma y el Nápoles para que los méritos de estos puedan estar ahí. Lo que da dinero son los 15 fijos que juegan entre ellos todas las semanas".