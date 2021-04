Jaume Roures, socio fundador de Mediapro, ha sido otro de los protagonistas que ha dado su versión con respecto a la creación de la nueva Superliga europea y para ello ha puesto como ejemplo a clubes como Real Betis y Sevilla FC.

"Me interesa más un Real Madrid-Sevilla o un Real Madrid-Betis. A mí un Real Madrid-Arsenal no me interesa nada. ¿Qué méritos tienen el Tottenham o el Arsenal? Ninguno. Estas cosas echan al Sevilla de la Champions", ha declarado en una entrevista a El Español.

"Además, ¿por qué sólo se presentan doce? ¿Por qué estamos hablando sólo de tres países? Por eso decía lo del tres naciones. ¿Por qué hay seis ingleses? ¿Tiene el Tottenham más mérito que el Sevilla?", se preguntaba Roures que ve algunas lagunas en dicho proyecto.

"Más que Superliga lo podríamos llamar el Torneo de las tres naciones, que es lo que hay de momento. Se forzó esa comunicación porque la UEFA aprobaba la remodelación de la Champions este lunes. Lo que no explican los clubes es qué competición es, qué calendario tiene, cómo está financiada y cuál es su futuro porque la Champions está vendida hasta 2024 en todo el mundo", finalizó.