"El fichaje de Tokoz puede ser un verdadero negocio"

Mientras el Betis se centra en cerrar la temporada y asegurar su presencia en Europa, su secretaría técnica lleva meses trabajando el mercado de agentes libres para reforzar algunas de las posiciones en las que tendrán vacantes en verano. Una es el centro de la defensa, así como previsiblemente el lateral diestro si se va Emerson, la delantera -incluso si no sale Loren- o un centro del campo en el que William Carvalho tiene un pie más fuera que dentro.

Para esa última posición, en el mes de febrero vincularon al turco Dorukhan Tokoz, mediocentro internacional del Besiktas que acaba contrato y, pese a los intentos de renovación del club estambulita, no ha aceptado las ofertas que le han llegado hasta ahora para prolongar su vinculación. El presidente de Besiktas dijo públicamente que había llegado a un acuerdo con los agentes del futbolista para que, en caso de no renovar, saliera fuera de Turquía y no se fuera a Galatasaray o Fernerbahçe, los vecinos que querían contar con sus servicios.

"Dorukhan confía en su agente. Su representante dice que lo llevará al extranjero. La propuesta nuestra que le sugerí ya está ahí. Si él viene y firma el contrato nos parece estupendo, pero si no, sea lo que sea, el camino está abierto. Si alguien le propone más dinero, le dejaremos ir. No nos opondremos a ello", asegura entonces Ahmet Nur Cebi.

El dinero al que se refiere el dirigente del Besiktas era de 800.000 fijos más pluses, muy lejos de lo que el futbolista está pidiendo: unas cifras cercanas a los dos millones de euros. Según trascendió entonces, ya se habían producido contactos con el Betis y, aunque también había clubes italianos por medio, eran los verdiblancos y el Celta los equipos que partían con ventaja.

Su fichaje, de momento, está en 'stand by', pero conforme se acerca el mercado suben sus pretendientes. El veterano delantero turco Burak Yilmaz lo señala en L'Equipe como la gran operación para el próximo mercado estival. "¿Qué jugadores turcos elegiría en verano? El centrocampista del Besiktas Dorukhan Tokoz y el extremo del Trabzonspor Abdulkadir Omur. Además, el contrato de Dorukhan vencerá en junio y podría ser un verdadero negocio", advertía Yilmaz.

Tokoz no es la única opción que Antonio Cordón tiene sobre la mesa. Entre otros, está siguiendo de cerca al malaguista Luis Muñoz, un jugador a un precio asequible y que sólo tiene un año más de contrato. Y hay que tener en cuenta que Edgar, que está haciendo una gran campaña en el Oviedo, debe volver.