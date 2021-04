Lopetegui avisa: "Estamos en pleno esprint y sólo miramos hacia delante"

Sin cambiar ni el discurso ni el guión y ya pensando en el partido del domingo ante el Granada. Julen Lopetegui valoro el encuentro de sus hombres, advirtió de la dificultad de ganar tres partidos consecutivos fuera da casa y asegurar prácticamente la Champions -podría ser matemático esta misma semana- con tantas jornadas de antelación. Y calificó, hasta ahora, la temporada de espectacular.



Análisis del tres de tres

"Ganar es difícil, ganar tres seguidos fuera de casa es complejo. Éste era el más difícil, por el contexto, por de donde venía el Levante. Ellos han reaccionado a la derrota y han sacado a siete futbolistas, han cambiado su manera de jugar el partido... Era un partido muy complejo, con talento, velocidad. Se trataba de no equivocarnos y trabajar bien, y el equipo lo ha hecho. Estamos satisfechos de conseguir tres puntos ante un magnifico rival, que ha hecho un gran trabajo toda la temporada".

Una temporada magnífica

"Estamos haciendo una temporada buena sin ninguna duda. Llevamos dos temporadas consecutivas con cinco días de descanso para 12 futbolistas, con 11 para el resto. Hemos competido bien en la Champions, ante un jugador descomunal como Haaland, pero tuvimos opciones hasta el final de haber pasado a la siguiente ronda. De la final de la Copa del Rey nos eliminó una jugada en el descuento, con 10, tras fallar un penalti. Y peleamos por nuestro objetivo en LaLiga. El equipo ha hecho un gran trabajo, pero tenemos que seguir haciéndolo. Esto no ha terminado, quedan seis partidos, estamos en pleno esprint y cuando se levanta no mira para detrás, mira para adelante y es lo que tratamos de hacer".

Ahora, sólo Granada

"El Sevilla de momento está tratando de ganar cada partido. No hay nada mas ambicioso que eso, lo afrontamos con ambición ilusión y motivación y eso vamos a hacer. No entiendo otra manera de afrontar esta profesión. Tenemos que preparar bien el partido con el Granada. Todo lo que no me ayuda como entrenador, no lo quiero. Me ayuda que nos concentremos, preparemos y trabajemos. Aún no hemos conseguido nuestro objetivo, que sería histórico entrar como cuarto dos veces consecutivas. El único objetivo es afrontar cada partido como si fuera el ultimo".

Una celebración por todo lo alto

"Son tres puntos muy importantes, que nos ponen en una mejor situación clasificatoria. Nos acercan al objetivo. A partir de ahí, no vamos a dejar de hacer lo único que hemos hecho, lo que sabemos hacer y nos puede ayudar: preparar cada partido como si fuera el ultimo. Ganar tres partidos fuera de casa es muy complejo. Hoy teníamos mucha ilusión, ganas, por muchos motivos. Ahora tenemos que preparar con el mismo mimo el partido ante el Granada".

La "esencia" que no tuvo la Superliga

"La esencia tiene mucho poder, es complicado ir contra la esencia. El fútbol tiene años de historia y éxito porque está hecho desde la esencia. Es complicado cambiarlo. Carezco de datos. Cuando jugamos cada tres días estoy preparando el partido. Soy consciente de la fuerza del futbol, las bases y la esencia del fútbol, esa base es la que entronca lo que supone el fútbol sin ninguna duda".