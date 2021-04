El Betis ya conoce la intención de Mandi.

Los plazos se han cumplido y Mandi y el Betis no han llegado a ningún acuerdo en cuanto a la renovación del central argelino, que acaba contrato a final de temporada. La intención era dar por zanjado el tema a comienzos de esta semana, el martes a muy tardar, teniendo en cuenta que los de Pellegrini disputaban una nueva jornada liguera este miércoles, ante el Athletic Club.

Y así ha sido. Mandi acabará cumpliendo su contrato a final de temporada y el próximo verano tomará un nuevo destino. Las partes no han llegado al entendimiento durante las conversaciones de las últimas horas y los contactos por renovar, hoy por hoy, se han dado por cerrados.

Según ha podido conocer la redacción de este diario, no se ha producido una ruptura como tal. Es decir, Mandi -o su agente- no le ha comunicado formalmente al Betis su decisión de no renovar, algo que ya esperaban en el club tras el discurrir de las últimas semanas. Simplemente se han dado por rotos los contactos tras no llegar a ningún tipo de entendimiento entre las partes a la hora de intentar acercar posturas en estos últimos días. Una distancia que se ha debido a diversas cuestiones: económicas, deportivas y la entidad de los otros clubes interesados.

El Barcelona, por ejemplo, es uno de los últimos clubes que se ha sumado al interés del zaguero, siendo su agencia la misma que la de Lenglet o la del propio Ronald Koeman, con lo que ello significa. Teniéndolo bastante avanzado con el Inter, todo está a la espera con el conjunto italiano a que su propietario, el magnate chino Steven Zhang, se desplace hasta Milán para abordar una reunión con la que afrontar el futuro económico del conjunto italiano.

Mientras tanto, el zaguero no se ha comprometido del todo con ningún club, estando a la espera de cualquier interés de última hora que pudiera empujarle a cambiar de opinión. En cualquier caso, Mandi puede negociar como agente libre desde el pasado mes de enero, por lo que todo invita a pensar que el internacional argelino tendría ya un preacuerdo cerrado con alguno de sus pretendientes, el cual podrá romper en estos meses si se cumplen ciertas condiciones.

En lo que respecta al Betis, Mandi tiene intención de seguir dando su máximo nivel hasta última hora, como bien pudo verse el pasado miércoles, cuando le anularon un gol por fuera de juego ante el Athletic Club. Que el Betis certifique su clasificación europea para el próximo curso podría ser, también, el punto de inflexión para que el central acabe pronunciándose públicamente en relación a su futuro y el cual será su próximo reto deportivo.

De esta forma, por tanto, se confirma la noticia que vienen avanzando ESTADIO Deportivo a lo largo de las últimas semanas, estando por ver ahora, sólo, cuál será el nuevo destino de Mandi. El Betis, por su parte, ya piensa en un recambio para la próxima temporada.