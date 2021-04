¡Peligro! El Sevilla se conjura para luchar por LaLiga.

El triunfo ante el Granada este pasado domingo en el Sánchez-Pizjuán ha certificado la clasificación Champions del Sevilla FC para la próxima temporada. Un hito histórico, una vez que los de Lopetegui lo consigan por segundo año consecutivo como cuarto clasificado de la temporada, amén de restar aún cinco jornadas por disputarse.



Con el objetivo principal en la mano, Nervión se conjura ahora para luchar por algo más, LaLiga. Una empresa complicada que semanas atrás parecía un sueño y que hoy por hoy está al alcance de la mano, como las matemáticas demuestran. Libres de presión, el Sevilla FC comienza ahora una serie de cinco 'finales' en la que intentará sumar lo máximo y esperar a que los resultados de los tres de arriba acompañen. ¿Por qué no?



El optimismo reina en el seno de la entidad y Nervión se conjura. El propio Monchi ha querido lanzar un mensaje en sus redes sociales, recordándole al sevillismo que disfrute del momento, pero sin olvidar que el camino sigue. "Disfrutad y presumid de sentimiento, de club y de equipo. Objetivo cumplido. ¡¡Seguimos!!", comentaba el director deportivo del Sevilla FC en su cuenta de Twitter.





Disfrutad y presumid de sentimiento, de club y de equipo. Objetivo cumplido.

Seguimos....!!! — Monchi (@leonsfdo) April 25, 2021

Pero no ha sido el de San Fernando el único que ha formado en armas de cara a lo que se avecina, colgando Biris Norte en su cuenta oficial un vídeo en el que dejan claro cuál es el sentir del sevillismo: "Queremos más. Con todo, por todos. Sevilla escucha... ¡Aquí no se para!".Todos los ingredientes están sobre la mesa para intentar conseguir lo imposible. "Sueño siempre con ganar cada partido y va a seguir siendo así. Una vez que hemos conseguido ganar este soñaremos con ganar al Athletic y prepararnos para seguir creciendo en la clasificación, e ilusionarnos con este final de Liga. No hay nada más ambicioso que aspirar a ganar cada partido, este equipo lo ha hecho siempre", argumentó Julen Lopetegui tras el partido ante el Granada, un mensaje que ha calado en el vestuario y en el club.El Sevilla nunca se rinde y el Sevilla está dispuesto a pelear por LaLiga 75 años después de lograrla en Les Corts. Todos creen en ello, por lo que el propio club ha compartido un emotivo vídeo que resume lo que ha sido su temporada. Nervión se conjura para luchar por LaLiga.