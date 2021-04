Ceballos: "Veo los partidos del Betis y todas las ruedas de prensa de Pellegrini, que me gusta mucho"

Dani Ceballos no completa ni una sola entrevista sin que le pregunten o hable él, por iniciativa propia, del Real Betis. Y siempre con elogios desmedidos que, según asegura el centrocampista utrerano, no tienen más intención que la de recalcar su amor incondicional por los colores verdiblancos, algo que muchos pusieron en duda tras su negativa a renovar y su fichaje por un Real Madrid en el que no le han ido bien las cosas. Por eso, no esperará más y, si la próxima temporada no tiene sitio en el equipo merengue, tiene decidido hacer las maletas y abandonar la capital definitivamente. Y, claro, eso siempre lleva a pensar en un posible regreso a Heliópolis que ya estuvo sobre la mesa los dos últimos veranos.

"Este lunes se cumplían siete años de mi debut con el Real Betis, es un día muy especial para mí. He estado muchos años allí, tengo compañeros que siguen y nadie me va a quitar mi beticismo", aseguraba Ceballos en una entrevista con 'El Transistor' de Onda Cero, al ser preguntado por su último guiño en redes sociales y por si éste tenía algún tipo de significado en concreto. Su respuesta, alimentó aún más los rumores sobre su deseo de volver, ya que si bien comenzó insistiendo en que no llevaba segundas intenciones, continuó asegurando que de su exequipo no se pierde ni las comparecencias en sala de prensa.

"Cada vez que pongo un mensaje se dice que estoy pidiendo volver al Betis", indicó el canterano, que luego sorprendió al hablar del club en el que se formó y de su actual entrenador: "Simplemente quiero decirle a la gente (con tuits como el de este martes) que soy bético. Obviamente, veo todos los partidos del Betis y hasta todas las ruedas de prensa de Pellegrini, porque es un técnico que me gusta mucho y que hace un fútbol muy vistoso".

Aún tiene dos años más de contrato, pero este verano volverá al Real Madrid para quedarse -difícil empresa si sigue Zinedine Zidane- o pedirá ser traspasado. "Otra cesión lo veo difícil, por parte de ambos. Con 25 años tengo que asentarme en un equipo y sentirme importante. Es lo que analizaré cuando acabe la temporada y veremos, yo lo que quiero es ser importante y tener partidos", confesó.

"Este verano me gustaría jugar con mi selección una Eurocopa o unos JJ.OO. y después decidiré mi futuro. Que la Eurocopa sea en Sevilla es un aliciente más. A ver cómo termina la temporada, si hacemos las cosas bien tendré más opciones de ir", añadió sobre sus planes a corto plazo después de dejar caer, entre líneas, que este segundo año en el Arsenal no ha colmado las expectativas que tenía cuando escogió alargar su préstamo en el conjunto 'gunner' ante la insistencia de un Mikel Arteta con el que no ha llegado ser esa pieza indiscutible que pretendía.

Para colmo, el Real Madrid eligió mandarle competencia directa al ceder en enero a un jugador de características similares a las suyas, aunque en el Arsenal desempeñen roles diferentes. "Odegaard juega en una posición más adelantada a la mía, se ha adaptado muy rápido al equipo, tiene mucha calidad y es muy fácil entenderse con él; no sé quién lo tiene mejor para volver al Madrid", manifestó, antes de admitir que la temporada en Londres no ha sido nada sencilla en lo personal.

"Lo pasé mal, porque no estaba teniendo continuidad, pero en los últimos cinco partidos vengo jugando y me estoy encontrando muy bien en la parte más importante del año", asegura, antes de resaltar las cosas positivas que le han aportado estos dos cursos en el Arsenal y de admitir que quiere volver a España: "Creo que soy mejor jugador, un jugador más completo. En la Premier he crecido sobre todo en lo físico pero también en lo táctico. Estoy aprendiendo mucho en Inglaterra en estos dos años, pero LaLiga le viene mejor a mi juego. Me gusta mucho más".

"Queremos ganar la Europa League"

Dani Ceballos viaja hoy con el Arsenal a España para medirse el jueves al Villarreal en el duelo de ida de las semifinales de la Europa League como tabla de salvación tras otra insípida temporada en la Premier: "No hemos sido nada regulares en liga así que el objetivo es llegar a esa final de la Europa League, disfrutarla y ganarla".

No será sencillo. "Hemos analizado sus puntos débiles, pero la verdad es que es un equipo muy atrevido. El Villarreal tiene jugadores de muchísima calidad que están en un muy buen momento, como Gerard Moreno; si están en semifinales es por algo. Va a ser una eliminatoria muy bonita", auguró.