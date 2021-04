Canales analiza los cinco empates del Betis, las cuentas por Europa y su relación con Fekir: "Todos estamos en alerta"

"Se nota que sólo quedan cinco jornadas para que acabe LaLiga y eso nos tiene a todos en alerta". Sergio Canales describe ese cosquilleo en el estómago que sienten todos los integrantes del vestuario del Real Betis, que roza con la punta de los dedos el objetivo de jugar competiciones continentales la próxima temporada: "Todos los partidos son finales y cada punto va a ser fundamental. Vamos a darlo todo en estos cinco partidos, empezando por el domingo con el Valladolid. Sabemos que hay muchísimo en juego y toda la ilusión que hay por entrar en Europa".

Tampoco es mal aliciente sentirse con muchas opciones de jugar la próxima Eurocopa con la selección, pero lo primero es lo primero: "La ilusión es tremenda. Es el trabajo que se viene haciendo todo el año para conseguirlo. Pero eso aún queda lejos. Quedan cinco jornadas con el Betis en las que queremos meternos en Europa, es lo más importante. Luego pensaremos en otras cosas. Ilusionado, sí, pero concentrado en lo que queda. El seleccionador ha confiado mucho en mí, es un lujo ir, jugar y competir al máximo nivel. Muy orgulloso de que un jugador del Betis pueda estar en la selección".

El centrocampista cántabro ha hablado este jueves en los micrófonos de Radio Betis para explicar cómo afrontan esta recta final de curso, después de un meritorio empate a domicilio ante el Real Madrid. En el descanso, Manuel Pellegrini arengaba a sus jugadores pidiéndoles más mordiente ofensiva, justo antes de saltar al césped para iniciar la segunda parte y con un especial énfasis en su diálogo con Canales, que ha explicado esta anécdota en los medios del club. "Lo de tirar más lo dije yo", puntualiza entre risas.

"Mi sensación era que, defensivamente, estábamos muy bien, pero no habíamos creado peligro. Nos faltaba tirar más y ser verticales. En el segundo tiempo lo mejoramos. El míster nos exigía más movilidad, pero muchas veces estás dentro o el que lo ve de fuera, entre todos sumamos y lo hacemos lo mejor para el equipo", ha añadido sobre esta charla captada por las cámaras el '10' del Betis, quien definió a Pellegrini como una persona "muy tranquila, que genera tranquilidad y confianza".

"Nos ha inculcado sus cuatro o cinco ideas muy concretas que poco a poco las hemos ido aplicando en el equipo y, de este modo, hemos ido consiguiendo la forma de jugar que estamos teniendo ahora. El equipo ha dado un salto hacia adelante muy grande y todos vamos unidos en la misma causa", explicó Canales, que se mostró ambicioso y admitió las ganas de volver a sumar tres puntos este domingo, después de una inusual racha de cinco empates seguidos.

"Siempre sales para ganar. Es verdad que llevamos cinco partidos con empate. En la mayoría de estos partidos nos hemos quedado con sensación de derrota por cómo ha desarrollado el equipo cada partido. Son puntos que en ese momento dices 'son muy buenos porque te habrías escapado un poco', pero Villarreal y Real Sociedad pensarán lo mismo de sus partidos. Estamos los tres muy igualados, es un sube y baja entre los tres. Y nosotros esperamos sacar los máximos puntos posibles en los cinco partidos que quedan", ha manifestado sobre sus cuentas europeas.

Ahora, el calendario se suaviza para el Betis, que jugará contra equipos teóricamente inferiores pero que también tienen mucho en juego en estas últimas cinco citas: "Son partidos completamente diferentes. En Valdebebas hicimos un partido defensivamente muy bueno. Hemos dado un paso muy grande respecto al inicio de la temporada. El domingo en Valladolid será totalmente diferente. Nosotros tenemos que proponer más en ataque, mucho más que el otro día, e ir a por los tres puntos".

En el camino hacia Europa, no hay mejores guías que la pareja de jugones que forman Canales y Fekir. El santanderino sólo tiene palabras de elogio para el francés, que este mismo jueves aseguraba en 'As' que es "muy feliz en el Betis". "Para mí y para cualquiera es un lujo jugar con un compañero al que le das el balón y siempre te va a solucionar problemas. Es siempre una gran ayuda en fase ofensiva, para meter al rival atrás con regates y todo su juego. Me encuentro muy a gusto jugando con él".

Otro 'crack' con el que espera seguir jugando mucho tiempo más es Joaquín Sánchez. "En las concentraciones nos da mucha vida, siempre tan alegre€ es fundamental en el vestuario. Ahí está, va a hacer récord. Le he dicho que aguante hasta los 45, para que consiga el Guinness. Ha jugado últimamente menos, pero ha vuelto y piensas que le va a afectar el ritmo, pero qué va, él ha seguido al mismo nivel", señala sobre el portuense, dando su visto bueno al principio de acuerdo entre el capitán y el club para ampliar su contrato un año más.

Para que alegría sea completa, no sólo basta con sellar el pasaporte europeo. "Ha pasado mucho tiempo y se echa mucho de menos a la afición", señala, añorando las abarrotadas gradas del Benito Villamarín y agradeciendo el cariño que siente desde su primer día en el Betis: "En momentos puntuales te dan ese empujón necesario en cada partido para intentar conseguir los tres puntos". "Y ahora, que está tan igualado... De todas maneras, sentimos que están con nosotros y por ellos también nos sentimos responsables. Estoy en un club que socialmente es muy grande y sentirte tan querido es muy bueno, me siento muy orgulloso de ello y muy agradecido", concluyó.