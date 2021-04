Fekir: "Por ahora soy feliz en el Betis, el futuro no podemos saberlo".

Nabil Fekir volverá al once titular el próximo domingo frente al Real Valladolid. Tras cumplir su partido de sanción ante el Real Madrid, el atacante francoargelino está con ganas de volver al terreno de juego y recuperar el camino del triunfo tras cinco empates consecutivos y así dar un paso adelante para afianzarse en la sexta plaza y de paso meter presión a la Real Sociedad. "Siempre es importante jugar en Europa, yo estuve jugando Champions League y Europa League y quiero jugar de nuevo ahí", señaló el ex del Lyon en una entrevista a As.

Cuestionado precisamente sobre si se ve jugando en Europa con el Betis la próxima temporada, Fekir ha reconocido que nunca se sabe qué puede pasar en el futuro pero que es feliz en Heliópolis: "En el fútbol nunca podemos saber el futuro, debemos mirar temporada tras temporada. Por ahora estoy contento en el Betis, vamos a hacer todo lo posible por ir a Europa. Es en lo que pienso ahora".

También habló Fekir sobre la situación económica del club verdiblanco y que si eso puede ser un motivo para salir del Betis, algo que "no tiene que ser así por fuerza". "En todos los clubes es complicada la situación económica ahora, a final de campaña veremos lo que pasa", recalcó.

Por último, el internacional francés aludió a la posibilidad de estar en la próxima Eurocopa tras no entrar en la última lista y filtrarse una supuesta lista definitiva en Francia en la que el bético no aparecía. "Cualquier jugador piensa en eso, pero tengo otros objetivos antes, como clasificarme con el Betis para la próxima Europa League. Hay una competencia muy amplia en la selección, yo no hablo con Deschamps, pero son elecciones que deberá tomar pensando en lo mejor", finalizó.