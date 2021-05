Mandi y Fekir no estarán con el Betis frente al Granada por sanción

El Betis comparecía en el José Zorrilla de Valladolid con seis jugadores apercibidos y, por tanto, en riesgo de perderse el choque de la próxima jornada, que le enfrentará al Granada el lunes 10 de mayo a las 21:00 horas en el Benito Villamarín. Será el choque que cierre la jornada 35 y, a priori, importante en la lucha por la Europa League, pues los nazaríes vienen apretando por detrás a Real Sociedad, Villarreal y los verdiblancos, tras su inesperado y valioso triunfo en el Camp Nou (1-2) esta semana en el choque aplazado por la final de la Copa del Rey.

Aunque todo transcurría con normalidad, Mandi y Fekir vieron sendas amarillas en la recta final que provocarán que ambos se pierdan la cita con los rojiblancos. De esta forma, el central fue amonestado por protestar una falta a Marcos André en la que, según Pizarro Gómez, golpeó con la rodilla en la espalda del brasileño. Por su parte, el atacante recibió la amonestación al sacar una falta rápidamente en el alargue, aprovechando el desmarque de Joaquín, cuando el árbitro madrileño estaba pintando la línea de la barrera. En esa acción, también sería castigado Emerson por quejarse.

En el caso de Mandi, a pesar de que Pellegrini ya ha dicho públicamente que lo mantendrá en la titularidad aunque no renovará y ha firmado por un rival directo por la Europa League (el Villarreal), será una buena oportunidad para que haya una transición no dolorosa hacia el banquillo. De momento, Bartra o Sidnei, con más opciones para el ex del Dortmund, acompañarán a Víctor Ruiz el próximo encuentro, si bien habrá que ver que, rendimiento aparte de su sustituto, el míster chileno restituye al de Châlons-en-Champagne contra el Eibar.

En lo que respecta a Fekir, la suerte no le ha acompañado, pese a su acto de contricción que le hizo aguantar cuatro meses al borde de la suspensión. La roja directa que vio ante el Athletic por su plantillazo a Unai Vencedor le hizo seguir apercibido, al tiempo que la acción tonta y evitable en Valladolid provocará que vuelva a perderse un encuentro crucial, aunque ya quedará limpio para los cuatro últimos. Guido Rodríguez, Miranda, Canales y William Carvalho (que no salió al terreno de juego) siguen con cuatro amarillas.