El Betis, Fekir y William Carvalho ven el cielo abierto

Sus casos no son idénticos, porque el atacante siempre ha sido fijo para Manuel Pellegrini cuando estuvo disponible, mientras que el mediocentro, sin dejar de contar, ha visto cómo su rol fluctuaba, en gran parte debido a su rendimiento. De hecho, pese a los rumores que lo vinculaban con equipos ingleses (Leicester, Wolves) y portugueses (Benfica), William Carvalho se quedó en el Betis para, de hecho, arrancar la presente temporada como un tiro. Titular, contra pronóstico, en las cuatro primeras jornadas, anotó además dos tantos frente a Valladolid y Real Madrid, cayendo por vez primera en 'desgracia' tras la debacle deportiva de Getafe.

Luego, el luso-angoleño fue entrando y saliendo de las alineaciones para acabar 'reconquistando' al míster chileno a finales de 2020, coincidiendo con el triunfo en Pamplona. Disputó íntegros los duelos frente a Osasuna (0-2), Villarreal (1-1) y Granada (2-0), lesionándose en los estertores de este último para pegarse luego más de un mes en el dique seco. Entre medias, el mercado invernal y nuevos rumores sin materialización de una salida que interesa a todos, especialmente a un club que abona 2,5 millones de euros netos anuales a un futbolista que, a día de hoy, no marca diferencias. Y, si el segundo mejor pagado de la plantilla no lo hace, casi tampoco el primero.

Sería injusto inferir que Nabil Fekir aporta lo mismo que el '14', aunque lo cierto es que se esperaba mucha más trascendencia del campeón del mundo, más allá de que, entre él y su hermano, se lleven cuatro kilos por campaña. Sería un dinero bien invertido o tampoco importaría demasiado en épocas recientes, aunque la pandemia lo ha cambiado todo y, ahora, se necesita un rendimiento continuo. Por esta razón, ambos estarán en el escaparate este verano, pese a que la plusvalía es casi imposible, aunque el ahorro en fichas y amortizaciones lo compensaría. Uno o los dos, si llegan buenas propuestas también para ellos, podrían y deberían salir.

Pero al Betis, que tiene margen de maniobra hasta septiembre, le convendría que fueran a la Eurocopa. Y resulta un fastidio que se hayan perdido las últimas convocatorias de sus respectivos seleccionadores. El '8' es cierto que fue perdiendo protagonismo a las órdenes de Didier Deschamps tras el Mundial de Rusia, aunque iba de vez en cuando, como primera elección o supliendo a algún compañero enfermo o lesionado, pero el medio ex del Sporting era un fijo con Fernando Santos hasta esta 20/21. Se quedó fuera en septiembre, si bien no parecía nada grave al entender el míster de la campeona de la Liga de Naciones que había que ver a una nueva generación, pero no ir a la última llamada, a las puertas de la Euro, sí se interpretó como un aviso a navegantes.

Pero la decisión de la UEFA de aumentar a 26 los citados para la magna cita continental es una gran noticia. Y no sólo por Canales y Jesús Navas (que ya prácticamente se aseguran el billete, si es que había alguna duda), sino para que otros 'sevillanos' puedan dar la sorpresa, como el nervionense Joan Jordán. Y, en clave heliopolitana, las opciones de que los dos mejores pagados del plantel puedan completar la nómina de expedicionarios y tengan opciones de revalorizarse crecen. Sin duda, una buena noticia se mire por donde se mire.