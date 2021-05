El mensaje de Monchi a los "mediocres".

Monchi, director deportivo del Sevilla FC, no faltó a su cita con las redes sociales en la noche del pasado lunes, justo después de que los de Lopetegui cayeran contra el Athletic Club de Marcelino y esa ilusionante lucha por LaLiga con los tres grandes se esfumara, restando cuatro jornadas por delante para el final de temporada.



Sin embargo, Monchi no fue el único miembro de la planta noble sevillista que utilizó las redes para lanzar un mensaje, haciéndolo también el presidente del Sevilla FC José Castro y el vicepresidente José María del Nido Carrasco."Hoy más que nunca me siento orgulloso de mi equipo. Lo dejó todo en el campo, peleó hasta el final y dio una enorme dignidad a nuestro escudo. GRACIAS jugadores, Julen y resto de cuerpo técnico por la enorme temporada que nos estáis brindando. ¡¡¡Vamos, Sevilla!!!", esgrimió el empresario de Utrera en su cuenta personal de Instagram, mismo vehículo que utilizó: "Hoy no hemos ganado, pero no puede haber reproches para un EQUIPO que luchó hasta el final y demostró un enorme pundonor. Fuimos superiores al Athletic y a pesar de las adversidades, merecimos la victoria. Muy orgulloso de estos jugadores y de este cuerpo técnico por el temporadón que estamos haciendo. Aun quedan cuatro jornadas, 12 puntos en juego, que vamos a pelear dejándonos hasta la última hora de sudor. ¡¡¡Vamos mi Sevilla!!!".Con los resultados de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, el Sevilla FC se queda a seis puntos del liderazgo y con un partido clave ante los merengues la próxima jornada, que habría sido especialmente clave si los de Lopetegui se hubieran impuesto al Athletic este pasado lunes en el Sánchez-Pizjuán.