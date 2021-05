Podrían reunirse con un ex del Betis... y financiar el proyecto 21/22

Se acerca el final de la temporada 20/21 y, con el mercado estival a la vuelta de la esquina, ni el coronavirus puede frenar los rumores sobre fichajes, salidas y trueques. Seguramente, volverá a ser una ventana austera en cuanto a los movimientos y sus cuantías, si bien la Premier League y la Bundesliga sobreviven como destinos boyantes. El reparto de los ingresos televisivos convierte allí, especialmente en Inglaterra, en ricos a casi todos los clubes, por lo que se trata de pretendientes pudientes a los que tomar en serio. Eso no quita que el Arsenal, como muchos de sus iguales, deba hacer caja antes de acometer la revolución que ha prometido a su entrenador, Mikel Arteta.

Los 'gunners', eso sí, planean recaudar 120 millones de libras (unos 140 de euros) con media docena de futbolistas que considera prescindible, que serían: Lacazette, Nketiah, Guendouzi, Maitland-Niles, Torreira y Bellerín, según 'Football London''. Si salen bien los planes del cuadro londinense, los objetivos más apetecibles para cubrir sus huecos serían: Pléa (que Borussia Mönchengladbach tasa en 17-18 kilos), Brandt (a quien el Dortmund no soltará por menos de 23-24 millones de euros), Fekir, Bissouma (del Brighton y el más caro, pues el interés del Liverpool eleva su caché por encima de los 46 kilos) y Camara (el Rangers solitará unos 12).

Siempre según el 'Daily Mail', el astro francés del Betis sería una de las opciones que maneja el Arsenal para potenciar su frente de ataque. En Heliópolis no se cierran en banda a su salida, que aliviaría las arcas, habida cuenta de que el ex del Lyon es el que más cobra del plantel (3,6 y 400.000 euros su hermano Yassin) y se avecinan fuertes amortizaciones de su fichaje. Con todo, precisaría, al menos, lo que invirtió hace dos veranos (unos 20 millones). La misma fuente ve factible que haya relevos en los laterales del conjunto 'gunner', siguiéndose a Buchanan (Derby County), Lamptey (Brighton)... y Emerson Royal, por el que el Barça pide 25 kilos, la mitad de los cuales sería para un conjunto verdiblanco que abonó seis por la mitad de su pase.

Y no hay que olvidar que hace no muchó saltó la noticia de que el histórico club de Londres también tenía intención de desprenderse de Thomas para financiar la compra de Guido Rodríguez, con una cláusula de 80 kilos pero, como todo en el Betis, en el mercado si llega una buena propuesta de dos dígitos que genere una buena plusvalía. Por supuesto, no todos se irán, pero, si en el Emirates Stadium cumplen con sus deseos, un buen puñado de heliopolitanos se reuniría con otro ex, Dani Ceballos, a quien el Arsenal desea adquirir en propiedad, proporcionando a la entidad hispalense no sólo un saneamiento necesario, sino unos fondos suficientes para rearmar el proyecto 21/22.