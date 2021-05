Emery, al fin, reconoce que desperdició a Aspas en Sevilla

Tras el extasis de la clasificación europea, el Villarreal de Unai Emery retoma LaLiga en un momento en el que no se pueden descuidar. Con Athletic y Granada presionando por detrás, cualquier tropiezo les dejaría a merced de lo que ocurra ante el Manchester United para ir a Europa. Y eso es un riesgo demasiado grande.

Mañana se enfrentan a un Celta que tambié mantiene ciertas esperanzas, aunque mínimas, de alcanzar uno de los siete primeros puestos. "Espero un rival valiente, que juega bien y quiere recuperar pronto la pelota. Con un sistema que pone gente por delante, con gente de mucho pie en el centro del campo. Sin Tapia aumentará eso con la entrada de Beltrán. Espero un gran Celta y muy motivado, porque se juega sus opciones europeas. Llegan con algunas dudas, como la de Aspas en el once, pero con jugadores en gran momento. Esperamos un gran Celta", indicaba el técnico de Hondarribia, quien reconocía que le preocupa especialmente la presencia de Iago Aspas.

"Tuve a Aspas un año en el Sevilla FC, venía del Liverpool. Ya en el Valencia lo queríamos fichar. Es un jugador que como persona es maravilloso, sabe y entiende de fútbol, le gusta mucho y transmite mucho de cara al grupo. Teníamos a delanteros como Bacca o Gameiro en aquel momento. Le dije que jugó menos por circunstancias, pero la respuesta suya fue impresionante. Hemos hablado alguna vez, estando yo en París. Le tengo un enorme respeto como futbolista, por toda su carrera. Y ahora lo hace en un Celta donde se siente protegido. Me disculpé con él, no supe sacarle provecho en el Sevilla. Le tengo respeto y admiración. Prefiero que esté contra nosotros, me gusta que estén los mejores", admitía.

En este sentido, indicaba que su primera opción es que su equipo se centre en LaLiga. "El cansancio puede estar presente. Somos muy exhaustivos en el análisis post partido. Fue un día emocionalmente muy especial, pero la resaca emocional es de un día. Hoy ya lo tenemos aparcado y queremos recuperar sensaciones y la inercia mental de LaLiga. Hasta ahora no hablábamos de lo que supone jugar la final, ahora sí que ya lo hemos hablado. Todo eso va por dentro, pero ahora nos centramos en la regularidad de LaLiga como objetivo principal", afirma.