Lopetegui: su sanción, el rival que espera encontrar y un árbitro que ya la lio en el último Real Madrid-Sevilla

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha sido sancionado con un partido de suspensión por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Tras la amarilla que vio en el último partido ante el Athletic, debe cumplir ciclo de amonestaciones y no se podrá sentar en el banquillo del estadio Alfredo di Stefano de Valdebebas este domingo ante el Real Madrid, en el regreso a la que fue su casa. "Me colocaré donde me digan y no hay mayor problema con eso", ha señalado este sábado.

El técnico nervionense ha comparecido en la sala de prensa de la ciudad deportiva del Sevilla FC, justo después del último entrenamiento previo al viaje a la capital de España para visitar al conjunto merengue con mucho en juego y con "varios jugadores tocados" que espera recuperar. No sólo intentará apurar sus ya reducidas opciones de ganar LaLiga, también mejorar la cuarta plaza que ya tiene en el bolsillo y subir algún escalón en la tabla.

"Espero un partido de máximo nivel y de máxima exigencia, como siempre que se juega contra el Real Madrid y, evidentemente, por lo que supone a la altura de campeonato que estamos. Sólo quedan cuatro jornadas, cada vez queda menos tiempo, y cada partido gana en importancia", ha señalado el técnico vasco, que conoce al club merengue y está seguro de que no va a pesarle anímicamente el varapalo de caer eliminado el pasado miércoles en las semifinales de la Champions.

"Espero a un equipo que se está jugando LaLiga y que es el Real Madrid, con eso creo que ya lo digo todo. Tiene grandísimos futbolistas y un grandísimo entrenador", ha añadido Lopetegui, que no comparte en absoluto las críticas que está recibiendo en los últimos días su homólogo en el banquillo blanco, Zinedine Zidane: "Cualquier duda sobre él está fuera de lugar. Su trabajo está ahí y creo que es el técnico idóneo para el sitio en el que está".

El entrenador del Sevilla acabó muy enfadado el partido ante el Athletic y llegó a decir que las decisiones de Gil Manzano y Del Cerro Grande (VAR) "no han dejado luchar al Sevilla por lo que se había ganado en el campo durante toda la temporada". La pregunta, por lo tanto, era obligada, y más teniendo en cuenta que visita a un equipo contra el Madrid, siempre en el punto de mira de las supuestas ayudas arbitrales y después del polémico choque del año pasado en el Santiago Bernabéu, con un gol anulado a De Jong y con Monchi reconociendo que tuvo un impulso de bajar al césped y sacar al equipo del campo en señal de protesta.

Conciliador, Lopetegui no teme otro arbitraje perjudicial por parte de Juan Martínez Munuera -el mismo colegiado del año pasado en la Casa Blanca- ni de su asistente en la sala de vídeo, José Luis González González: "No tengo nada que decir, eso obedece a la responsabilidad del Comité que dirige Velasco Carballo y no tengo duda sobre ellos. Son profesionales, como nosotros, y lo van a querer hacer bien, de eso no tengo la más mínima duda. A partir de ahí, desearle suerte".